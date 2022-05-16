Як жили чехословаки у 70-х – 80-х роках: у Празі відкриється великий музей побуту ЧССР

18 травня у празькому торговому центрі відкриється найбільший ретро-музей у Чеській Республіці. Там можна буде ближче ознайомитися з повсякденним життя у Чехословаччині в 70-х – 80-х роках.

Так, весь четвертий поверх торгового центру KOTVA у Празі займе музейна експозиція. Виставку підготував голова Art Salon S Роберт Вуйтек, який провів 40 успішних історичних заходів у Празі та інших регіонах Чехії.

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Що відомо про ретро-виставку у Празі

У доступі відвідувачів буде 2500 квадратних метрів, якими можна буде прогулятися серед інтер'єрів та атмосферного антуражу, що був властивий Чехословаччині більше як 50 років тому.

Музей показує, як жили чехословаки у період так званої нормалізації. Саме так називали 70-ті – 80-ті роки у Чехословаччині. Виставка налічує близько 12 000 унікальних предметів, і вони демонструють дизайн, тенденції та особливості повсякденне життя середньостатистичного громадянина ЧССР того часу.

Ми віримо, що музей буде цікавий відвідувачам і унікальний своєю інтерактивністю,

– пояснює Роберт Вуйтек.

П'ять тематичних зон у празькому ретро-музеї

Ретро-музей Праги можна підтримати на сайті hithit.cz . Зібрані кошти допоможуть завершити проєкт та вдихнути нове життя у предмети старовини.

Перша частина є копією інтер'єрів типових панельних квартир і робочих кабінетів того часу.



Типові інтер'єри Чехословаччини / Фото seznamzpravy

Друга присвячена предметам меблів. Там можна проникнутися соціалістичним побутом у ЧССР 70-х – 80-х років.



Побут чехословаків / Фото seznamzpravy

Третя зосереджена навколо предметів та елементів дизайну, що оточували людей. У цій зоні представлені афіші, реклама, магазини, їдальні, школа та види дозвілля.



Елементи дизайну у Чехословаччині 70-х – 80-х років / Фото seznamzpravy



Афіші тогочасної ЧССР / Фото seznamzpravy

Четверта демонструє електроніку, дитячі іграшки, одяг та інші товари, що продавалися у торговому домі KOTVA.



Як виглядав магазин 50 років тому у Чехословаччині / Фото seznamzpravy

П'ята секція розповість про роботу чехословацької КДБ, прослуховування дисидентів та пропаганду того часу, щоб молодь могла сформувати уявлення про ту епоху.



Дизайн 80-х років у ЧССР / Фото seznamzpravy

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Де розташований Retromuzeum Praha