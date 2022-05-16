Так, весь четвертый этаж торгового центра KOTVA в Праге займет музейная экспозиция. Выставку подготовил глава Art Salon S Роберт Вуйтек, проведший 40 успешных исторических мероприятий в Праге и других регионах Чехии.
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Что известно о ретро-выставке в Праге
В доступе посетителей будет 2500 квадратных метров, которыми можно будет прогуляться среди интерьеров и атмосферного антуража, свойственного Чехословакии более 50 лет назад.
Музей показывает, как жили чехословаки в период так называемой нормализации. Именно так называли 70-е – 80-е годы в Чехословакии. Выставка насчитывает около 12 000 уникальных предметов, и они демонстрируют дизайн, тенденции и особенности повседневной жизни среднестатистического гражданина ЧССР того времени.
Мы верим, что музей будет интересен посетителям и уникален своей интерактивностью,
– объясняет Роберт Вуйтек.
Пять тематических зон в пражском ретро-музее
Первая часть представляет собой копию интерьеров типовых панельных квартир и рабочих кабинетов того времени.
Типичные интерьеры Чехословакии / Фото zoznamzpravy
Вторая посвящена предметам мебели. Там можно проникнуться социалистическим бытом в ЧССР 70-х – 80-х годов.
Быт чехословаков / Фото zoznamzpravy
Третья сосредоточена вокруг предметов и элементов дизайна, окружающих людей. В этой зоне представлены афиши, реклама, магазины, столовые, школа и виды досуга.
Элементы дизайна в Чехословакии 70-х – 80-х годов / Фото zoznamzpravy
Афиши тогдашней ЧССР / Фото zoznamzpravy
Четвертая демонстрирует электронику, детские игрушки, одежду и другие товары, продаваемые в торговом доме KOTVA.
Как выглядел магазин 50 лет назад в Чехословакии / Фото zoznamzpravy
Пятая секция расскажет о работе чехословацкого КГБ, прослушивании диссидентов и пропаганде того времени, чтобы молодежь могла сформировать представление о той эпохе.
Дизайн 80-х годов в ЧССР / Фото zoznamzpravy
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Где находится Retromuzeum Praha
- Адрес: náměstí Republiky 656/8, Praha 1 (OD Kotva – 4 этаж)
- Рабочее время: ежедневно с 09:00 до 20:00
- Стоимость билета: взрослый – 225 крон, детский – 150 крон, студенческий – 180 крон.