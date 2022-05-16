Так, весь четвертий поверх торгового центру KOTVA у Празі займе музейна експозиція. Виставку підготував голова Art Salon S Роберт Вуйтек, який провів 40 успішних історичних заходів у Празі та інших регіонах Чехії.
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Що відомо про ретро-виставку у Празі
У доступі відвідувачів буде 2500 квадратних метрів, якими можна буде прогулятися серед інтер'єрів та атмосферного антуражу, що був властивий Чехословаччині більше як 50 років тому.
Музей показує, як жили чехословаки у період так званої нормалізації. Саме так називали 70-ті – 80-ті роки у Чехословаччині. Виставка налічує близько 12 000 унікальних предметів, і вони демонструють дизайн, тенденції та особливості повсякденне життя середньостатистичного громадянина ЧССР того часу.
Ми віримо, що музей буде цікавий відвідувачам і унікальний своєю інтерактивністю,
– пояснює Роберт Вуйтек.
П'ять тематичних зон у празькому ретро-музеї
Перша частина є копією інтер'єрів типових панельних квартир і робочих кабінетів того часу.
Типові інтер'єри Чехословаччини / Фото seznamzpravy
Друга присвячена предметам меблів. Там можна проникнутися соціалістичним побутом у ЧССР 70-х – 80-х років.
Побут чехословаків / Фото seznamzpravy
Третя зосереджена навколо предметів та елементів дизайну, що оточували людей. У цій зоні представлені афіші, реклама, магазини, їдальні, школа та види дозвілля.
Елементи дизайну у Чехословаччині 70-х – 80-х років / Фото seznamzpravy
Афіші тогочасної ЧССР / Фото seznamzpravy
Четверта демонструє електроніку, дитячі іграшки, одяг та інші товари, що продавалися у торговому домі KOTVA.
Як виглядав магазин 50 років тому у Чехословаччині / Фото seznamzpravy
П'ята секція розповість про роботу чехословацької КДБ, прослуховування дисидентів та пропаганду того часу, щоб молодь могла сформувати уявлення про ту епоху.
Дизайн 80-х років у ЧССР / Фото seznamzpravy
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Де розташований Retromuzeum Praha
- Адреса: náměstí Republiky 656/8, Praha 1 (OD Kotva – 4 поверх)
- Робочий час: щоденно з 09:00 до 20:00
- Вартість квитка: дорослий – 225 крон, дитячий – 150 крон, студентський – 180 крон.