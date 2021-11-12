Як завантажити Green Pass без дозволу на проживання: детальна інструкція
Джерело:UA Голос
Італія, яка на початку пандемії COVID-19 чи не найбільше постраждала від її наслідків, наразі дотримується серйозних правил у протидії недуги. Без Green Pass або ж "зеленого паспорта" вас не пустять у громадський транспорт та не дозволять працювати з людьми.
Тож, жити та працювати без Green Pass в Італії доволі важко. Розберімося, що таке "зелений паспорт" та як його отримати.
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Що таке Green Pass
Це сертифікат, який засвідчує вакцинацію, чи негативний тест на коронавірус. З 15 жовтня його почали активно використовувати для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але сфера його застосування поступово розширювалася. Так, у жовтні італійський уряд зробив його обов'язковим для всіх працівників.Зверніть увагу! Італія вже повністю щепила від COVID-19 80% свого населення, старшого за 12 років.
Італійський уряд також наголосив на тому, що обов'язковою вимогою для всіх, хто працює у секторі домашнього господарства, є наявність "зеленого паспорта". Домашні працівники без Green Pass не можуть бути допущеними до роботи та не мають права жити у житлових приміщеннях своїх роботодавців.
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Як отримати "зелений паспорт"
Сертифікат можна звантажити на сайті, ввівши код, виданий після вакцинації, чи негативного аналізу на коронавірус. Також знадобиться один із наступних кодів:
- SPID (цифрову ідентифікацію),
- електронне посвідчення особи,
- номер медичної картки.
Іноземці, які не мають жодного з вищеперерахованих документів, також можуть отримати Green Pass. Для цього вам потрібно лише 2 документи:
- документ, що посвідчує особу (паспорт або водійські права), які ви надавали під час вакцинації, або здачі мазка,
- ідентифікаційний код, присвоєний під час вакцинації або здачі мазка.
Покрокова інструкція, як отримати Green Pass без податкового коду
- Зайдіть на сайт Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate.
- Оберіть Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero ("Користувач без медичної картки або вакцинований за кордоном")
- Заповніть запропоновану анкету.
Як отримати Green Pass без податкового коду / Скриншот із сайту Certificazione verde COVID-19
У цій анкеті вам потрібно буде вказати:
- тип документа (паспорт або водійські права), які ви подавали під час вакцинації, або здачі мазка;
- номер документа.
Після цього система згенерує вам Green Pass.