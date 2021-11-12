Як завантажити Green Pass без дозволу на проживання: детальна інструкція

Італія, яка на початку пандемії COVID-19 чи не найбільше постраждала від її наслідків, наразі дотримується серйозних правил у протидії недуги. Без Green Pass або ж "зеленого паспорта" вас не пустять у громадський транспорт та не дозволять працювати з людьми.

Тож, жити та працювати без Green Pass в Італії доволі важко. Розберімося, що таке "зелений паспорт" та як його отримати.

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Що таке Green Pass

Це сертифікат, який засвідчує вакцинацію, чи негативний тест на коронавірус. З 15 жовтня його почали активно використовувати для входу до багатьох культурних та розважальних закладів, але сфера його застосування поступово розширювалася. Так, у жовтні італійський уряд зробив його обов'язковим для всіх працівників.

Італія вже повністю щепила від COVID-19 80% свого населення, старшого за 12 років.

Італійський уряд також наголосив на тому, що обов'язковою вимогою для всіх, хто працює у секторі домашнього господарства, є наявність "зеленого паспорта". Домашні працівники без Green Pass не можуть бути допущеними до роботи та не мають права жити у житлових приміщеннях своїх роботодавців.

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Як отримати "зелений паспорт"

Сертифікат можна звантажити на сайті, ввівши код, виданий після вакцинації, чи негативного аналізу на коронавірус. Також знадобиться один із наступних кодів:

SPID (цифрову ідентифікацію),

електронне посвідчення особи,

номер медичної картки.

Іноземці, які не мають жодного з вищеперерахованих документів, також можуть отримати Green Pass. Для цього вам потрібно лише 2 документи:

документ, що посвідчує особу (паспорт або водійські права), які ви надавали під час вакцинації, або здачі мазка,

ідентифікаційний код, присвоєний під час вакцинації або здачі мазка.

Покрокова інструкція, як отримати Green Pass без податкового коду

Зайдіть на сайт Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate. Оберіть Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all’estero ("Користувач без медичної картки або вакцинований за кордоном") Заповніть запропоновану анкету.



Як отримати Green Pass без податкового коду / Скриншот із сайту Certificazione verde COVID-19

У цій анкеті вам потрібно буде вказати:

тип документа (паспорт або водійські права), які ви подавали під час вакцинації, або здачі мазка;

номер документа.

Після цього система згенерує вам Green Pass.