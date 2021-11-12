Так что жить и работать без Green Pass в Италии довольно тяжело. Разберемся, что такое "зеленый паспорт" и как его получить.
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Что такое Green Pass
Это сертификат, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный тест на коронавирус. С 15 октября его начали активно использовать для входа во многие культурные и развлекательные заведения, но сфера его применения постепенно расширялась. Так, в октябре итальянское правительство сделало его обязательным для всех работников.
Итальянское правительство также отметило, что обязательным требованием для всех, кто работает в секторе домашнего хозяйства, является наличие "зеленого паспорта". Домашние работники без Green Pass не могут быть допущены к работе и не имеют права жить в жилых помещениях своих работодателей.
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Как получить "зеленый паспорт"
Сертификат можно загрузить на сайте, введя код, выданный после вакцинации, или отрицательный анализ на коронавирус. Также потребуется один из следующих кодов:
- SPID (цифровая идентификация),
- электронное удостоверение личности,
- номер медицинской карты.
Иностранцы, не имеющие ни одного из вышеперечисленных документов, также могут получить Green Pass. Для этого вам нужно всего 2 документа:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительские права), которые вы предоставляли во время вакцинации, или сдачи мазка,
- идентификационный код, присвоенный при вакцинации или сдаче мазка.
Пошаговая инструкция, как получить Green Pass без налогового кода
- Зайдите на сайт Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate.
- Выберите Utente senza tessera sanitària o vaccinato all’estero ("Пользователь без медицинской карты или вакцинированный за границей")
- Заполните предложенную анкету.
Как получить Green Pass без налогового кода / Скриншот с сайта Certificazione verde COVID-19
В этой анкете вам нужно будет указать:
- тип документа (паспорт или водительские права), которые вы подавали во время вакцинации или сдачи мазка;
- номер документа.
После этого система сгенерирует вам Green Pass.