Так что жить и работать без Green Pass в Италии довольно тяжело. Разберемся, что такое "зеленый паспорт" и как его получить.

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Что такое Green Pass

Это сертификат, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный тест на коронавирус. С 15 октября его начали активно использовать для входа во многие культурные и развлекательные заведения, но сфера его применения постепенно расширялась. Так, в октябре итальянское правительство сделало его обязательным для всех работников.

Обратите внимание! Италия уже полностью привила от COVID-19 80% своего населения старше 12 лет.

Итальянское правительство также отметило, что обязательным требованием для всех, кто работает в секторе домашнего хозяйства, является наличие "зеленого паспорта". Домашние работники без Green Pass не могут быть допущены к работе и не имеют права жить в жилых помещениях своих работодателей.

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Как получить "зеленый паспорт"

Сертификат можно загрузить на сайте, введя код, выданный после вакцинации, или отрицательный анализ на коронавирус. Также потребуется один из следующих кодов:

SPID (цифровая идентификация),

электронное удостоверение личности,

номер медицинской карты.

Иностранцы, не имеющие ни одного из вышеперечисленных документов, также могут получить Green Pass. Для этого вам нужно всего 2 документа:

документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительские права), которые вы предоставляли во время вакцинации, или сдачи мазка,

идентификационный код, присвоенный при вакцинации или сдаче мазка.

Пошаговая инструкция, как получить Green Pass без налогового кода

Зайдите на сайт Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate. Выберите Utente senza tessera sanitària o vaccinato all’estero ("Пользователь без медицинской карты или вакцинированный за границей") Заполните предложенную анкету.



Как получить Green Pass без налогового кода / Скриншот с сайта Certificazione verde COVID-19

В этой анкете вам нужно будет указать:

тип документа (паспорт или водительские права), которые вы подавали во время вакцинации или сдачи мазка;

номер документа.

После этого система сгенерирует вам Green Pass.