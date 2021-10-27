Правило стосується доглядальниць, домогосподарок, нянь, водіїв, мажордомів, садівників та інших домашніх працівників. Перевірка наявності "зеленого паспорта" може здійснюватися інспекторами праці та поліцією.

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Чому домашнім робітникам в Італії варто подбати про наявність Green Pass

Домашні працівники без Green Pass не можуть бути допущеними до роботи та не мають права жити у житлових приміщеннях своїх роботодавців.

Італійський уряд видав уточнення, що дає роботодавцям юридичне право звільнити домашнього працівника без "зеленого паспорта". Так, якщо протягом 5 днів працівник не продемонструє Green Pass, роботодавець може замінити його іншою людиною вже через 10 днів. Час відлучення працівника від роботи оплачуватися не буде.

Якщо працівник без "зеленого паспорта" живе у домі роботодавця, то йому доведеться залишити житло. Крім того, його позбавляють права на vitto e alloggio (відшкодування витрат на харчування та проживання).

Якщо домашній працівник, у якого є Green Pass, захворіє на коронавірус, він повинен відбути карантин у домі роботодавця. При цьому чинне законодавство забороняє покидати місце проживання людям, які повинні перебувати на самоізоляції.

Як контролюватимуть роботодавців

Урядовий документ пояснює, що інспектори праці та поліція можуть перевіряти роботодавців на дотримання вищезгаданих правил. Якщо роботодавець не перевірятиме наявність Green Pass у працівників, то його каратимуть санкціями. Розмір штрафів – від 400 до 1 000 євро.

Домашніх працівників, які виходять на роботу без дотримання обов'язкової вимоги, теж можуть оштрафувати на суму від 600 до 1 500 євро.

Перевірка "зеленого паспорта" буде відбуватися за допомогою програми VerificaC19 або огляду паперової версії документу.

"Зелений паспорт" є обов'язковим для домашніх працівниць / Фото Unsplash