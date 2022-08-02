Відучора, 1 серпня, у краківському госпіталі ім. Жеромського почали проводити безкоштовні діагностичні дослідження для українських дітей. За умовами проєкту, пройти медогляд безоплатно можуть юні українці, які опинилися на території Польщі після 24 лютого у зв'язку з російсько-українською війною.

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У рамках ініціативи, яка проходить під патронатом ЮНІСЕФ, планують прийняти 900 українських біженців, яким ще не виповнилося 18 років.

Як записати дитину на безкоштовний медогляд

Дитина повинна мати ідентифікаційний номер PESEL, отриманий після 24 лютого, та згоду одного з батьків на участь в обстеженні.

Дізнатися подробиці та записатися можна за телефоном 12 622-96-12 з 10:00 до 12:00. Запис також доступний на сайті госпіталю.

Які обстеження включає медогляд

Вимірювання артеріального тиску;

Загальні аналізи;

Тестування на анти-HBs, анти-HCV, антитіла проти ВІЛ;

Визначення рівнів лейкоцитів, сироваткового глобуліну, вітамін D3 та ТТГ.

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