Со вчерашнего дня, 1 августа, в краковском госпитале им. Жеромский начал проводить бесплатные диагностические исследования для украинских детей. По условиям проекта, пройти медосмотр бесплатно могут юные украинцы, оказавшиеся на территории Польши после 24 февраля в связи с российско-украинской войной.

И еще Ипотека в Польше для украинцев: условия оформления ссуды и какие документы необходимы

В рамках инициативы, проходящей под патронатом ЮНИСЕФ, планируют принять 900 украинских беженцев , которым еще не исполнилось 18 лет.

Как записать ребенка на бесплатный медосмотр

Ребенок должен иметь идентификационный номер PESEL, полученный после 24 февраля, и согласие родителя на участие в обследовании.

Узнать подробности и записаться можно по телефону 12 622-96-12 с 10:00 до 12:00. Запись также доступна на сайте госпиталя.

Какие обследования включает медосмотр

Измерение АД;

Общие анализы;

Тестирование на анти-HBs, анти-HCV, антитела против ВИЧ;

Определение уровней лейкоцитов, сывороточного глобулина, витамина D3 и ТТГ.