Як замовити каву в різних країнах Європи: короткі розмовні фрази на щодень

Сьогодні мільйони українців, які виїхали з України через повномасштабну російсько-українську війну, перебувають за кордоном. Тож буде не зайвим мати на озброєнні кілька тематичних фраз іноземною мовою.

Як в Польщі говорити на вічну тему погоди, ми уже розповідали. А сьогодні підготували фрази різними мовами, на той випадок, якщо захочете зробити перерву на каву в одній з країн Європи.

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Як правильно замовити каву в різних країнах Європи

В Польщі варто сказати Chciałbym zamówić kawę / Poproszę kawę , якщо хочете замовити каву.

, якщо хочете замовити каву. У Франції типовий напій на сніданок — це café au lait — кава з гарячим молоком. А якщо ви замовите un café в Парижі, то вам подадуть еспресо.

типовий напій на сніданок — це — кава з гарячим молоком. А якщо ви замовите в Парижі, то вам подадуть еспресо. В Італії , щоб замовити еспресо, варто попросити un caffè або un caffè normale.

, щоб замовити еспресо, варто попросити un У Нідерландах замовте koffie verkeerd, якщо хочете кави, у якій багато молока.

замовте якщо хочете кави, у якій багато молока. У чеському закладі можна сказати Chtěl(a) bych si objednat káva, prosím , аби замовити чашку кави.

можна сказати , аби замовити чашку кави. У Німеччині час для кави kaffeezeit зазвичай триває між 15:00 і 16:00. А замовити, наприклад, лате, можна так: Kann ich bitte einen Latte bestellen?

час для кави kaffeezeit зазвичай триває між 15:00 і 16:00. А замовити, наприклад, лате, можна так: У Швеції перерва на каву в полудень називається fika, а fikabröd — солодка випічка до кави.

Зберігайте коротку шпаргалку та не відмовляйте собі у задоволенні випити улюблений напій, де б ви не були.