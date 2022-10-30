Як в Польщі говорити на вічну тему погоди, ми уже розповідали. А сьогодні підготували фрази різними мовами, на той випадок, якщо захочете зробити перерву на каву в одній з країн Європи.
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Як правильно замовити каву в різних країнах Європи
- В Польщі варто сказати Chciałbym zamówić kawę / Poproszę kawę, якщо хочете замовити каву.
- У Франції типовий напій на сніданок — це café au lait — кава з гарячим молоком. А якщо ви замовите un café в Парижі, то вам подадуть еспресо.
- В Італії, щоб замовити еспресо, варто попросити un caffè або un caffè normale.
- У Нідерландах замовте koffie verkeerd, якщо хочете кави, у якій багато молока.
- У чеському закладі можна сказати Chtěl(a) bych si objednat káva, prosím, аби замовити чашку кави.
- У Німеччині час для кави kaffeezeit зазвичай триває між 15:00 і 16:00. А замовити, наприклад, лате, можна так: Kann ich bitte einen Latte bestellen?
- У Швеції перерва на каву в полудень називається fika, а fikabröd — солодка випічка до кави.
Зберігайте коротку шпаргалку та не відмовляйте собі у задоволенні випити улюблений напій, де б ви не були.