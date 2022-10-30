Как в Польше говорить на вечную тему погоды , мы уже рассказывали. А сегодня подготовили фразы на разных языках, на тот случай, если захотите сделать перерыв на кофе в одной из стран Европы.

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Как правильно заказать кофе в разных странах Европы.

В Польше следует сказать Chciałbym zamówić kawę / Poproszę kawę , если хотите заказать кофе.

Во Франции типичный напиток на завтрак – это café au lait – кофе с горячим молоком. А если вы закажете un café в Париже, вам подадут эспрессо.

В Италии , чтобы заказать эспрессо, следует попросить un caffè или un caffè normale.

В Нидерландах закажите koffie verkeerd, если хотите кофе, у которого много молока.

В чешском заведении можно сказать Chtel(a) bych si objednat káva , чтобы заказать чашку кофе.

В Германии время для кофе kaffeezeit обычно длится между 15:00 и 16:00. А заказать, например, латте, можно так: Kann ich bitte einen Latte bestellen?

В Швеции перерыв на кофе в полдень называется fika, а fikabröd — сладкая выпечка кофе.