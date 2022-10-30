Как в Польше говорить на вечную тему погоды, мы уже рассказывали. А сегодня подготовили фразы на разных языках, на тот случай, если захотите сделать перерыв на кофе в одной из стран Европы.
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Как правильно заказать кофе в разных странах Европы.
- В Польше следует сказать Chciałbym zamówić kawę / Poproszę kawę, если хотите заказать кофе.
- Во Франции типичный напиток на завтрак – это café au lait – кофе с горячим молоком. А если вы закажете un café в Париже, вам подадут эспрессо.
- В Италии, чтобы заказать эспрессо, следует попросить un caffè или un caffè normale.
- В Нидерландах закажите koffie verkeerd, если хотите кофе, у которого много молока.
- В чешском заведении можно сказать Chtel(a) bych si objednat káva, чтобы заказать чашку кофе.
- В Германии время для кофе kaffeezeit обычно длится между 15:00 и 16:00. А заказать, например, латте, можно так: Kann ich bitte einen Latte bestellen?
- В Швеции перерыв на кофе в полдень называется fika, а fikabröd — сладкая выпечка кофе.
Сохраняйте короткую шпаргалку и не отказывайте себе в удовольствии выпить любимый напиток, где бы вы ни были.