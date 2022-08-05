Як взяти тварину із притулку у Польщі: вимоги до нових власників

Влітку в польських притулках різко збільшується кількість тварин. Це відбувається через те, що під час сезону відпусток люди часто залишають своїх котів та собак просто на вулиці

Щоб взяти покинутого вихованця собі, недостатньо лише прийти в притулок і вибрати тварину, що сподобалася. Притулки у Польщі мають низку вимог до майбутніх власників.

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Що потрібно, аби взяти тварину з притулку в Польщі

Насамперед слід визначитися, з якого притулку брати тварину. Більшість із них мають сайти та сторінки в соціальних мережах. А ще чимало оголошень про тварин з різних притулків є на сайті OLX або в цьому агрегаторі.

Спочатку співробітники або волонтери притулку проведуть співбесіду та перегляд житла людини, яка хоче взяти вихованця. Це необхідно, щоб переконатися, що чотирилапий може там жити і тваринка впишеться в життя майбутнього власника.

Часто притулок просить письмового дозволу на повторний візит. Він потрібен, щоб переконатися, що вихованець потрапив "у добрі руки".

Після цього укладається угода про усиновлення. Нові опікуни зобов'язуються забезпечити тварину теплою домівкою, їжею, ветеринарною допомогою, не віддавати третім особам та не продавати, а також стерилізувати її, якщо це не було зроблено заздалегідь.

Волонтери можуть влаштовувати контрольні перевірки, щоб переконатися, чи живе тварина в належних умовах. Якщо будь-яка умова угоди буде порушена, тварину можуть забрати.

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