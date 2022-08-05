Чтобы взять брошенного питомца себе, недостаточно лишь прийти в приют и выбрать понравившееся животное. Приюты в Польше имеют ряд требований к будущим владельцам.

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Что нужно, чтобы взять животное из приюта в Польше

В первую очередь следует определиться, из какого приюта брать животное. У большинства из них есть сайты и страницы в социальных сетях. А еще немало объявлений о животных из разных приютов есть на сайте OLX или в этом агрегаторе.

Сначала сотрудники или волонтеры приюта проведут собеседование и пересмотр жилья человека, желающего взять питомца. Это необходимо, чтобы убедиться, что четверолапый может там жить и животное впишется в жизнь будущего владельца.

Часто приют требует письменного разрешения на повторный визит. Он нужен, чтобы убедиться, что питомец попал "в добрые руки".

После этого заключается соглашение об усыновлении. Новые опекуны обязуются обеспечить животное теплым домом, едой, ветеринарной помощью, не отдавать третьим лицам и не продавать, а также стерилизовать его, если это не было сделано заранее.

Волонтеры могут устраивать контрольные проверки, чтобы убедиться, живет ли животное в надлежащих условиях. Если любое условие сделки будет нарушено, животное могут забрать.