Чтобы взять брошенного питомца себе, недостаточно лишь прийти в приют и выбрать понравившееся животное. Приюты в Польше имеют ряд требований к будущим владельцам.
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Что нужно, чтобы взять животное из приюта в Польше
- В первую очередь следует определиться, из какого приюта брать животное. У большинства из них есть сайты и страницы в социальных сетях. А еще немало объявлений о животных из разных приютов есть на сайте OLX или в этом агрегаторе.
- Сначала сотрудники или волонтеры приюта проведут собеседование и пересмотр жилья человека, желающего взять питомца. Это необходимо, чтобы убедиться, что четверолапый может там жить и животное впишется в жизнь будущего владельца.
- Часто приют требует письменного разрешения на повторный визит. Он нужен, чтобы убедиться, что питомец попал "в добрые руки".
- После этого заключается соглашение об усыновлении. Новые опекуны обязуются обеспечить животное теплым домом, едой, ветеринарной помощью, не отдавать третьим лицам и не продавать, а также стерилизовать его, если это не было сделано заранее.
- Волонтеры могут устраивать контрольные проверки, чтобы убедиться, живет ли животное в надлежащих условиях. Если любое условие сделки будет нарушено, животное могут забрать.
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