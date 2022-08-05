Щоб взяти покинутого вихованця собі, недостатньо лише прийти в притулок і вибрати тварину, що сподобалася. Притулки у Польщі мають низку вимог до майбутніх власників.
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Що потрібно, аби взяти тварину з притулку в Польщі
- Насамперед слід визначитися, з якого притулку брати тварину. Більшість із них мають сайти та сторінки в соціальних мережах. А ще чимало оголошень про тварин з різних притулків є на сайті OLX або в цьому агрегаторі.
- Спочатку співробітники або волонтери притулку проведуть співбесіду та перегляд житла людини, яка хоче взяти вихованця. Це необхідно, щоб переконатися, що чотирилапий може там жити і тваринка впишеться в життя майбутнього власника.
- Часто притулок просить письмового дозволу на повторний візит. Він потрібен, щоб переконатися, що вихованець потрапив "у добрі руки".
- Після цього укладається угода про усиновлення. Нові опікуни зобов'язуються забезпечити тварину теплою домівкою, їжею, ветеринарною допомогою, не віддавати третім особам та не продавати, а також стерилізувати її, якщо це не було зроблено заздалегідь.
- Волонтери можуть влаштовувати контрольні перевірки, щоб переконатися, чи живе тварина в належних умовах. Якщо будь-яка умова угоди буде порушена, тварину можуть забрати.
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