Як виїхати з України в умовах війни: для людей з інвалідністю запустили сайт з порадами

Йде восьмий місяць великої війни в Україні, а українці продовжують тікати з тимчасово окупованих регіонів. Чимало наших земляків в пошуках порятунку виїжджають за кордон.

Але деякі українські біженці в суспільстві вразливіші за інших. Саме тому в ці складні часи Програма розвитку ООН та ЄС створили новий портал для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Цей сайт повинен допомоги дізнатися усю найважливішу та корисну інформацію щодо перетину кордону.

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Яка інформація доступна на новому сайті

Правила та вимоги перетину кордону.

Як особам з інвалідністю отримати статус внутрішньо переміщеної особи / біженця / статус тимчасового захисту в країнах ЄС і не тільки.

На яку гуманітарну допомогу можна розраховувати за кордоном.

Усе про можливості отримання соціальної допомоги в європейських країнах.

Психологічна підтримка під час війни.

Поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи.

Як знайти житло за кордоном та інші питання.

Розробку та підтримку роботи платформи профінансував ЄС у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.