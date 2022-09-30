Но некоторые украинские беженцы в обществе более уязвимы, чем другие. Именно поэтому в эти сложные времена Программа развития ООН и ЕС создали новый портал для людей постарше и лиц с инвалидностью. Этот сайт должен помочь узнать всю важнейшую и полезную информацию о пересечении границы.

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Какая информация доступна на новом сайте

Правила и требования пересечения границы.

Как лицам с инвалидностью получить статус внутренне перемещенного лица / беженца / статус временной защиты в странах ЕС и не только.

На какую гуманитарную помощь можно рассчитывать за границей.

Все о возможностях получения социальной помощи в европейских странах.

Психологическая поддержка во время войны.

Советы по поиску образовательных возможностей и работы.

Как найти жилье за ​​границей и другие вопросы.