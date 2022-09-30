Але деякі українські біженці в суспільстві вразливіші за інших. Саме тому в ці складні часи Програма розвитку ООН та ЄС створили новий портал для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Цей сайт повинен допомоги дізнатися усю найважливішу та корисну інформацію щодо перетину кордону.
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Яка інформація доступна на новому сайті
- Правила та вимоги перетину кордону.
- Як особам з інвалідністю отримати статус внутрішньо переміщеної особи / біженця / статус тимчасового захисту в країнах ЄС і не тільки.
- На яку гуманітарну допомогу можна розраховувати за кордоном.
- Усе про можливості отримання соціальної допомоги в європейських країнах.
- Психологічна підтримка під час війни.
- Поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи.
- Як знайти житло за кордоном та інші питання.
Розробку та підтримку роботи платформи профінансував ЄС у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.