Але деякі українські біженці в суспільстві вразливіші за інших. Саме тому в ці складні часи Програма розвитку ООН та ЄС створили новий портал для людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Цей сайт повинен допомоги дізнатися усю найважливішу та корисну інформацію щодо перетину кордону.

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Яка інформація доступна на новому сайті

  • Правила та вимоги перетину кордону.
  • Як особам з інвалідністю отримати статус внутрішньо переміщеної особи / біженця / статус тимчасового захисту в країнах ЄС і не тільки.
  • На яку гуманітарну допомогу можна розраховувати за кордоном.
  • Усе про можливості отримання соціальної допомоги в європейських країнах.
  • Психологічна підтримка під час війни.
  • Поради щодо пошуку освітніх можливостей та роботи.
  • Як знайти житло за кордоном та інші питання.

Розробку та підтримку роботи платформи профінансував ЄС у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.