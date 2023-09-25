Бортпровідниця авіакомпанії Etihad Ліче Клаасенс запевняє, що головний секрет гарного відпочинку в літаку у виборі правильного місця. Біля вікна чи в проході, у хвостовій частині чи ближче но носа – де краще бронювати, щоб гарно відпочити в польоті, читайте далі.

Важливо Як вижити під час авіакатастрофи: колишній пілот дав мудру пораду

Як виспатися в салоні літака

Перш за все, подумайте про зручний, вільний одяг. Не одягайте вузькі джинси та об'ємні куртки. Чудовим рішенням буде прихопити маску для сну та спеціальну подушку під шию.

Особисто я завжди вибираю місце біля вікна. Там можна спертися на стінку і знайти зручне положення для голови. Також це мінімізує ризики, що ваші сусіди по ряду розбудять вас, щоб ви пропустили їх до вбиральні,

– поділилась порадою стюардеса.

Місце біля вікна має свої бонуси / Фото Pexels

Не варто бронювати місце біля туалету. Адже інші пасажири постійно будуть стояти в черзі поряд і турбувати ваш сон. Натомість зверніть увагу на місця в тому ряду, де розташоване крило літака. Це не тільки найтихіша зона в салоні, але місце, де трохи більше простору для ніг.

Ще один секрет: затриматись біля гейту під час посадки і зайти на борт останнім. Тоді ви зможете побачити, де залишились вільні місця і обрати той ряд, де є два або три вільних. Звісно, якщо такі взагалі будуть.

Також важливо правильно підготувати організм до сну на борту. Варто відмовитись від кави, яку вам запропонують під час перельоту. Краще попити води чи соку.

Для того, щоб налаштуватися на сон, можна увімкнути спокійний фільм, релаксову музику в навушниках або почитати книжку.

Що одягнути на рейс

Під час тривалої подорожі потрібно думати не лише про модний образ, а й про те, як ви будете почуватися під час перельоту. Тому в салоні літака комфорт перемагає моду.

Занадто тісні джинси, синтетичні речі та підбори – мандрівники часто припускаються помилок, коли збираються в аеропорт. Тісні речі порушують кровообіг, а синтетика може легко загорітися. Тому обирайте вільний одяг із натуральних тканин. Кеди або кросівки – зручна альтернатива підборам.

Також не варто летіти в контактних лінзах: сухе повітря на борту подразнює очі. Краще візьміть окуляри.