Бортпроводница авиакомпании Etihad Личе Клаасенс уверяет, что главный секрет хорошего отдыха в самолете в выборе правильного места. У окна или в проходе, в хвостовой части или ближе к носу – где лучше бронировать, чтобы хорошо отдохнуть в полете, читайте дальше.

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Как выспаться в салоне самолета

Прежде всего, подумайте об удобной, свободной одежде. Не надевайте узкие джинсы и объемные куртки. Прекрасным решением будет прихватить маску для сна и специальную подушку под шею.

Лично я всегда выбираю место у окна. Там можно облокотиться на стену и найти удобное положение для головы. Также это минимизирует риски, что ваши соседи по ряду разбудят вас, чтобы выйти в туалет,

– поделилась советом стюардесса.

Место у окна имеет свои бонусы / Фото Pexels

Не стоит бронировать место у туалета. Ведь остальные пассажиры постоянно будут стоять в очереди рядом и беспокоить ваш сон. Вместо этого обратите внимание на места в том ряду, где расположено крыло самолета. Это не только самая тихая зона в салоне, но и место, где чуть больше пространства для ног.

Еще один секрет: задержаться у гейта при посадке и зайти на борт последним. Тогда вы сможете увидеть, где остались незанятые места и выбрать тот ряд, где есть два или три свободных места. Конечно, если такие вообще будут.

Также важно правильно подготовить организм ко сну на борту. Следует отказаться от кофе, который вам предложат во время перелета. Лучше попить воды или сока.

Для того чтобы настроиться на сон, можно включить спокойный фильм, релаксовую музыку в наушниках или почитать книгу.

Что надеть на рейс

Во время длительного путешествия нужно думать не только о модном образе, но и о том, как вы будете чувствовать себя во время перелета. Поэтому в салоне самолета комфорт побеждает моду.

Слишком тесные джинсы, синтетические вещи и каблуки – путешественники часто допускают ошибки, когда собираются в аэропорт. Тесные вещи нарушают кровообращение, а синтетика может легко воспламениться. Поэтому выбирайте свободную одежду из натуральных тканей. Кеды или кроссовки – удобная альтернатива каблукам.

Также не стоит лететь в контактных линзах: сухой воздух на борту раздражает глаза. Лучше возьмите очки.