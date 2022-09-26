Чим відрізняється виховання дітей у Німеччині: 5 особливостей
26 вересня 2022 , 20:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Як гадаєте, чи відрізняється виховання дитини у чужій країні від того, як виховують дітей в Україні? Зібрали кілька цікавих фактів про те, чого варто чекати від батьківства в Німеччині.
Виховання дітей – справа непроста, де б ви не були. Але у Німеччині права дітей ще й захищає закон. Тут подати скаргу чи викликати соцслужбу може навіть сусід, який почув, що ви кричите на дитину.
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Як виховують дітей у Німеччині
- Втішати дитину ночами, коли вона плаче, не прийнято. З цього приводу в серед німців популярна думка, що дитину заспокоювати не треба: поплаче, перестане і навчиться спокійно спати у своєму ліжечку.
- Діти до 3-ох років завжди й всюди мають бути під наглядом батьків.
- Дітей, які уже досягли 4- – 7-річного віку, можна залишати наодинці лише на 15 – 30 хвилин. При цьому залишати можна тільки у власному будинку чи іншому безпечному місці, якщо батьки перебувають неподалік.
- Дітей від 7 років дозволено залишати одних вдома не більше, ніж на 2 години.
- Дітям від 14 років можна залишатись самим на ніч.