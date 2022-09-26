Воспитание детей – дело непростое, где бы вы ни были. Но в Германии права детей еще и защищают закон. Здесь подать жалобу или вызвать соцслужбу может даже сосед, услышавший, что вы кричите на ребенка.

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Как воспитывают детей в Германии