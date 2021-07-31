Як відкрити ФОП у Польщі: вимоги до українців
31 липня 2021 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Громадяни країн Європейського Союзу можуть ставати підприємцями у Польщі без додаткових вимог. Іноземці з-поза меж ЄС також мають право відкрити ФОП, однак лише за певних умов.
Зареєструвати бізнес-діяльність як фізична особа-підприємець (Indywidualna działalność gospodarcza) у Польщі, насправді, досить просто. Це можна зробити у режимі онлайн, однак громадянам України для цього потрібно належати до визначених категорій.
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Що потрібно українцям, щоб стати ФОП у Польщі:
- мати карту сталого побиту (дозвіл на постійне місце проживання у Польщі);
- статус постійного резидента однієї з країн Європейського Союзу;
- дозвіл на тимчасове проживання у Польщі з метою возз'єднання сім'ї або навчання;
- мати статус біженця;
- дозвіл на проживання у зв'язку з реєстрацією шлюбу з громадянином Польщі;
- дозвіл на проживання з метою ведення господарської діяльності, виданий на підставі запису до CEIDG;
- мати карту поляка;
- бути законним чоловіком або дружиною громадян однієї з країн Європейського Союзу.
Нагадаємо, що перенести діюче підприємство з України у Польщу або відкрити нове в IT-галузі українці можуть за спрощеною процедурою завдяки програмі Business Harbour.