Зареєструвати бізнес-діяльність як фізична особа-підприємець (Indywidualna działalność gospodarcza) у Польщі, насправді, досить просто. Це можна зробити у режимі онлайн, однак громадянам України для цього потрібно належати до визначених категорій.

Читайте також Бути мамою складніше, ніж далекобійницею, – українка про свій успіх у Польщі

Що потрібно українцям, щоб стати ФОП у Польщі:

мати карту сталого побиту (дозвіл на постійне місце проживання у Польщі);

статус постійного резидента однієї з країн Європейського Союзу;

дозвіл на тимчасове проживання у Польщі з метою возз'єднання сім'ї або навчання;

мати статус біженця;

дозвіл на проживання у зв'язку з реєстрацією шлюбу з громадянином Польщі;

дозвіл на проживання з метою ведення господарської діяльності, виданий на підставі запису до CEIDG;

мати карту поляка;

бути законним чоловіком або дружиною громадян однієї з країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що перенести діюче підприємство з України у Польщу або відкрити нове в IT-галузі українці можуть за спрощеною процедурою завдяки програмі Business Harbour.