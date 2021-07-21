Тепер учасниками програми можуть стати громадяни інших країн Східного партнерства, зокрема України, Молдови, Грузії тощо. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

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Для чого Польщі іноземні працівники

Основними цілями розширення програми Business Harbour, за словами Марціна Пшидача, є підтримка польської економіки та збільшення інтеграції республіки зі східними країнами.

Ми розуміємо, що ІТ-спеціалісти можуть сьогодні працювати у Польщі, а згодом повернутись у рідну країну з досвідом та контактами. Ми віримо, що це окупиться як для економіки східних країн, так і для нашої,

– заявив чиновник.

Окрім цього, заступник міністра закордонних справ додав, що Польща не хоче знижувати інтелектуальний потенціал сусідніх країн, навпаки – розвивати його завдяки співробітництву.

Переваги програми для українців

Уповноважена представниця прем'єр-міністра Польщі Юстина Орловська пояснила, що за програмою іноземці отримають доступ до низки корисних інструментів, зокрема:

спрощена процедура видачі візових дозволів;

можливість переїхати на роботу з сім'єю;

вивчення польської мови коштом держави.

Скористатись можливістю можна трьома методами:

ІТ-фахівець самостійно знаходить компанію у Польщі та влаштовується там на роботу, після чого подається на візу за програмою Business Harbour. Подає заявку на участь у програмі з метою відкриття ІТ-бізнесу у Польщі. Звертається до Польського інвестиційного та торгового агентства, щоб розробити план переміщення діючого іноземного ІТ-підприємства у Польщу.

Довідка. Програма Business Harbour була створена у 2020 році. Вартість всього проєкту становить понад 123 мільйони євро, а кількість учасників сягнула позначки у 13 000 іноземців. На території Польщі було створено 20 нових ІТ-стартапів зі 150 поданих проєктів від громадян Білорусі.