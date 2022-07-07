Як українцям отримати пенсію за кордоном: покрокова інструкція

Чимало українських пенсіонерів перебувають на території інших держав. Понад півмільйона літніх людей вимушено виїхали за кордон задля порятунку власного життя.

Вдома, в Україні, вони отримували пенсію. Втім, виїзд не є проблемою, адже отримати її вони зможуть і за кордоном. Для цього потрібно скористатись вебпорталом Пенсійного фонду України.

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Як отримати пенсію за кордоном

Пенсіонери, які отримували гроші на картку, не матимуть проблем з отриманням пенсії за кордоном – все працюватиме, як було до виїзду за кордон.

Проте для тих, хто користувався послугами Укрпошти, механізм дещо складніший – слід змінити спосіб отримання пенсії. Спочатку потрібно відкрити рахунок онлайн, тоді через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду залишити заявку про зміну отримання пенсії.

Після цього потрібно:

зайти в особистий кабінет за допомогою електронного підпису;

в розділі "Пенсіонерам" перейти до підрозділу "Внесення змін до пенсійної справи", де обрати вкладку "Заява на зміну способу виплати пенсії";

заповнити усі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії документів;

анкету-заяву треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і відправити до Пенсійного фонду. Результати зміни способу виплати будуть відображені в особистому кабінеті сайту електронних послуг Пенсійного фонду України у вкладці "Мої повідомлення".

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додаткові запитання щодо отримання пенсії за кордоном можна поставити, зателефонувавши на гарячу лінію Пенсійного фонду України: