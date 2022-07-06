Найголовніше – не піддаватися паніці. А наступний алгоритм дій доволі простий та не передбачає особливих клопотів. Якщо не брати до уваги те, що доведеться виготовляти нову картку.
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Що робити, якщо загубили банківську картку за кордоном
- Перерахуйте кошти на свій інший рахунок. Скористайтесь інтернет-банкінгом або додатком свого банку — виберіть "Переказ між своїми рахунками". Або відкрийте у мобільному додатку вашого банку цифрову картку та зробіть переказ на неї.
- Обов'язково заблокуйте втрачену картку. Найшвидше це можна зробити знову ж таки в мобільному додатку вашого банку або у чат-боті.
- Подбайте про платіжну безпеку. Встановіть sms-сповіщення про активності на вашій картці та встановіть ліміт. Так шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час вчасно заблокувати картку.
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