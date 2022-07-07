Дома, в Украине, они получали пенсию. Впрочем, выезд не проблема, ведь получить ее они смогут и за рубежом. Для этого нужно воспользоваться веб-порталом Пенсионного фонда Украины.

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Как получить пенсию за границей

Пенсионеры, получавшие деньги на карточку, не будут иметь проблем с получением пенсии за границей – все будет работать, как было до выезда за границу.

Однако для тех, кто пользовался услугами Укрпочты, механизм несколько сложнее – следует изменить способ получения пенсии. Сначала нужно открыть счет онлайн, тогда через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда оставить заявку об изменении получения пенсии.

После этого нужно:

зайти в личный кабинет с помощью электронной подписи;

в разделе "Пенсионерам" перейти в подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело", где выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии";

заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии документов;

анкету-заявление следует подписать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправить в Пенсионный фонд. Результаты изменения способа выплаты будут отражены в личном кабинете сайта электронных услуг Пенсионного фонда Украины во вкладке "Мои сообщения".

Обратите внимание: дополнительные вопросы по получению пенсии за границей можно задать, позвонив по горячей линии Пенсионного фонда Украины: 0 (800) 503 753.

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