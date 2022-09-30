Безкоштовні квитки Wizz Air до ЄС: як отримати українцям

Така пропозиція триває з 15 вересня до 8 грудня 2022 року. Про це пишуть на сайті авіакомпанії.

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Як українцям отримати безкоштовний квиток

Щоб отримати безплатний квиток на літак, українцям потрібно мати міжнародний COVID-сертифікат та закордонний паспорт.

Квитки можна отримати на сайті або в мобільному додатку WIZZ. Вони стануть безплатними після того, як ви введете дані свого закордонного паспорта. Крім того, при оформленні бронювання на квиток вам потрібно буде вказати номер своєї банківської карти. Зауважимо, кошти не списуватимуться, це лише алгоритм бронювання.

До слова, якщо ви подорожуєте з дитиною, то вона повинна мати проїзний документ або свідоцтво про народження. Також є обов'язковим супровід дорослого з українським паспортом.

Умови безкоштовного перельоту від Wizz Air для українців

100 тисяч безкоштовних квитків діють доти, доки будуть вільні місця на окремих рейсах, що виконуються з 15 вересня 2022 року до 8 грудня 2022 року.

Пасажири можуть мати з собою одну ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів. Якщо ви хочете взяти щось додатково, то потрібно буде заплатити згідно з тарифами авіаперевізника.

0 євро на квитки поширюється тільки на бронювання, зроблені на wizzair.com/#/rescue, де потрібно ввести номер українського паспорта у відповідне поле, а також показати його та необхідні візові / проїзні документи в аеропорту.

Подорожувати з тваринами не можна, за винятком собак-поводирів.