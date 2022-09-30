Такое предложение продолжается с 15 сентября по 8 декабря 2022 года. Об этом пишут на сайте авиакомпании.

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Как украинцам получить бесплатный билет

Чтобы получить бесплатный билет на самолет, украинцам нужно иметь международный COVID-сертификат и загранпаспорт.

Билеты можно получить на сайте или в мобильном приложении WIZZ. Они станут бесплатными после того, как вы введете данные своего загранпаспорта. Кроме того, при оформлении бронирования вам нужно будет указать номер своей банковской карты. Заметим, что средства не будут списываться, это лишь алгоритм бронирования.

К слову, если вы путешествуете с ребенком, то он должен иметь проездной документ или свидетельство о рождении. Также обязательно сопровождение взрослого с украинским паспортом.

Условия бесплатного перелета от Wizz Air для украинцев

100 тысяч бесплатных билетов действуют, пока будут свободные места на отдельных рейсах, выполняемых с 15 сентября 2022 года по 8 декабря 2022 года.

Пассажиры могут иметь одну ручную кладь размером 40x30x20 сантиметров. Если вы хотите взять что-нибудь дополнительно, то нужно будет заплатить согласно тарифам авиаперевозчика.

0 евро на билеты распространяется только на бронирование, сделанное на wizzair.com/#/rescue, где нужно ввести номер украинского паспорта в соответствующее поле, а также показать его и необходимые визовые / проездные документы в аэропорту.

Путешествовать с животными нельзя, за исключением собак-поводырей.

Обратите внимание: лоукостер Wizz Air запустит еще 14 новых рейсов. Самолеты авиакомпании будут курсировать между городами Италии, Албании, Греции и Англии и другими европейскими городами, а также на Ближнем Востоке.