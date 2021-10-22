Як українські трудові мігранти можуть отримати субсидії у Польщі
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У Польщі також існує допомога громадянам від держави на кшталт українських субсидій. Щоправда, за кордоном виплати мають іншу назву – Dodatek mieszkaniow, тобто доплата на житло.
Фінансову допомогу можуть отримати не лише поляки, але й українські трудові мігранти.
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Як отримати субсидію в Польщі
Право на отримання доплати на житло у Польщі визначають 3 критерії:
- рівень доходів;
- площа помешкання;
- право на володіння чи користування житлом (Tytuł prawny).
Аби отримати доплату на житло, потрібно подати заяву в адміністрації міста та докласти до неї декларацію про доходи.
Критерій доходу
За основний показник беруть мінімальну пенсію у поточному році і вираховують відсоток. Для дорослої людини – це 175%, а для сім'ї – 125% на кожну особу. Звучить важко, але спробуймо порахувати.
У 2021 році мінімальна пенсія у Польщі складає 1 250 злотих. Для отримання субсидії доходи 1 дорослої людини не мають перевищувати 2 187 злотих.
Вимоги до площі помешкання
Для того, щоб можна було претендувати на доплату на житло, потрібно, аби житлова площа помешкання складала не більше за:
- 35 квадратних метрів, якщо там проживає 1 людина;
- 40 квадратних метрів – для двох людей;
- 45 квадратних метрів – для трьох людей.