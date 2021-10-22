Финансовую помощь могут получить не только поляки, но и украинские трудовые мигранты.

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Как получить субсидию в Польше

Право на получение доплат на жилье в Польше определяют 3 критерия:

  • уровень доходов;
  • площадь помещения;
  • право на владение или пользование жильем (Tytuł prawny).

Чтобы получить доплату на жилье, нужно подать заявление в администрацию города и приложить к ней декларацию о доходах.

Критерий дохода

За основной показатель берут минимальную пенсию в текущем году и высчитывают процент. Для взрослого человека – это 175%, а для семьи – 125% на каждого человека. Звучит сложно, но попробуем посчитать.

В 2021 году минимальная пенсия в Польше составляет 1 250 злотых. Для получения субсидии доходы 1 взрослого человека не должны превышать 2 187 злотых.

Требования к площади помещения

Для того чтобы можно было претендовать на доплату на жилье, нужно, чтобы жилая площадь квартиры составляла не более:

  • 35 квадратных метров, если там проживает 1 человек;
  • 40 квадратных метров – для двух человек;
  • 45 квадратных метров – для трех человек.