Фінансову допомогу можуть отримати не лише поляки, але й українські трудові мігранти.

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Як отримати субсидію в Польщі

Право на отримання доплати на житло у Польщі визначають 3 критерії:

рівень доходів;

площа помешкання;

право на володіння чи користування житлом (Tytuł prawny).

Цікаво! Tytuł prawny – це нотаріально засвідчений документ, який підтверджує право власності або оренди квартири або будинку

Аби отримати доплату на житло, потрібно подати заяву в адміністрації міста та докласти до неї декларацію про доходи.

Критерій доходу

За основний показник беруть мінімальну пенсію у поточному році і вираховують відсоток. Для дорослої людини – це 175%, а для сім'ї – 125% на кожну особу. Звучить важко, але спробуймо порахувати.

У 2021 році мінімальна пенсія у Польщі складає 1 250 злотих. Для отримання субсидії доходи 1 дорослої людини не мають перевищувати 2 187 злотих.

Вимоги до площі помешкання

Для того, щоб можна було претендувати на доплату на житло, потрібно, аби житлова площа помешкання складала не більше за:

35 квадратних метрів, якщо там проживає 1 людина;

40 квадратних метрів – для двох людей;

45 квадратних метрів – для трьох людей.

Зверніть увагу! Якщо у вас немає карти сталого побиту або карти довготермінового резидента ЄС , й члени вашої родини не мають та не очікують статусу біженця, то, на жаль, доплата на житло вам не світить.