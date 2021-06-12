Вперше українка прибула до Туреччини у 2012 році. Вона працювала аніматором у готелі в Анталії. Потім повернулася в Україну, але зрозуміла, що турецьке життя їй більше до душі. Відтак, дівчина знову вирушила до Анталії з метою залишитися там жити.

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Як Katy Rise стала діджейкою у чужій країні

За словами Katy Rise, їй завжди хотілося спробувати себе у цій сфері. В Україні діджеїнг був вже дуже популярним серед молоді, але на той час у дівчини не було знайомих, які могли б її навчити.

Почати втілювати мрію у реальність Katy Rise почала у 2016 році. Користуватися діджейським пультом і зводити сети її навчив майбутній чоловік. За місяць Katy Rise вже опанувала це ремесло.

Та лише бажання стати діджеєм недостатньо, щоб досягти успіху, каже Katy Rise. Важливо також мати музичний слух, натхнення і фінансову змогу інвестувати у дороге музичне обладнання. При цьому фахова освіта не є обов'язковою.

Перший виступ українки відбувся у готелі, де була sunset-вечірка в стилі deep house. Katy Rise з теплом згадує цей день. Зазначає, що дуже нервувала, оскільки грала наживо. Та підтримка чоловіка допомогла їй побороти хвилювання.

Діджейка та продюсерка Katy Rise / Фото ukr-ayna.com

Як не зійти з обраного шляху

Бути діджеєм – праця не з легких. Та головне не здаватися за жодних обставин, переконує Katy Rise. Так, у скрутний період локдауну їй спала на думку ідея створити live-сесію Stay with Nature. Цей проєкт українка вважає чи не наймасштабнішим за свою кар'єру.

Періодично у мене з'являлись думки про те, що треба щось робити, адже вся музична індустрія залишилася без роботи. І потрібно було якось себе проявляти, щоб не здаватися. Я знаю дуже багато діджеїв, які через безробіття були змушені покинути улюблену професію. Проте я не хотіла здаватися,

– поділилася Katy Rise.

З початку пандемії коронавірусу вона робила прямі трансляції на своїх сторінках у соціальних мережах. Незабаром вирішила зіграти в засніжених турецьких горах. Такі авантюри зібрали багато позитивних відгуків, зокрема і на ютубі.

На думку Katy Rise, діджеїв у Туреччині більше цінять, ніж в Україні. Тому дівчина продовжує реалізацію в Анталії, а в майбутньому планує створити спільний проєкт з турецькими діджеями.