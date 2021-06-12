Впервые украинка прибыла в Турцию в 2012 году. Она работала аниматором в отеле в Анталии. Затем вернулась в Украину, но поняла, что турецкая жизни ей больше по душе. Поэтому, девушка снова отправилась в Анталию с целью остаться там жить.

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Как Katy Rise стала диджейкой в ​​чужой стране

По словам Katy Rise, ей всегда хотелось попробовать себя в этой сфере. В Украине диджеинг был уже очень популярным среди молодежи, но к тому времени у девушки не было знакомых, которые могли бы ее научить.

Начать воплощать мечту в реальность Katy Rise начала в 2016 году . Пользоваться диджейским пультом и сводить сети ее научил будущий муж. За месяц Katy Rise уже овладела этим ремеслом .

Но одного желание стать диджеем недостаточно , чтобы достичь успеха, говорит Katy Rise. Важно также иметь музыкальный слух, вдохновение и финансовую возможность инвестировать в дорогое музыкальное оборудование . При этом специальное образование не является обязательным.

Первое выступление украинки состоялось в гостинице, где была sunset-вечеринка в стиле deep house. Katy Rise с теплом вспоминает этот день. Отмечает, что очень нервничала, поскольку играла вживую. Но поддержка мужа помогла ей побороть волнения.

Диджейка и продюсер Katy Rise / Фото ukr-ayna.com

Как не сойти с выбранного пути

Быть диджеем – труд не из легких. Но главное не сдаваться ни при каких обстоятельствах, убеждает Katy Rise. Так, в трудный период локдауну ей пришла в голову идея создать live-сессию Stay with Nature . Этот проект украинка считает масштабным в своей карьере.

Периодически у меня появлялись мысли о том, что надо что-то делать, ведь вся музыкальная индустрия осталась без работы. И нужно было как-то себя проявлять, чтобы не сдаваться. Я знаю очень много диджеев, которые из-за безработицы были вынуждены покинуть любимую профессию. Однако я не хотела сдаваться,

– поделилась Katy Rise.

С начала пандемии коронавируса она делала прямые трансляции на своих страницах в социальных сетях. Вскоре решила сыграть в заснеженных турецких горах. Такие авантюры собрали много положительных отзывов, в том числе и на ютубе.