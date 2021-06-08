Ресторан українця називається "Дует". Там працює також і дружина Дмитра. Жінку звуть Даяна. Співзвучні імена та спільна праця і надихнули подружжя придумати таку назву для їхнього закладу.

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Початок шляху до мрії

Свій іммігрантський шлях Дмитро Родов розпочинав з посади водія таксі. Але ще з дитинства він мріяв про кар'єру кухаря. Спочатку українець не міг собі дозволити навчання у кулінарній школі. А коли фінансова ситуація налагодилася, почав втілювати мрію у реальність.

Я, звичайно, готував вдома. Вчився у бабусі та дідуся. Але у 28 років я все ж таки наважився піти у школу. На той момент я вже був фінансово успішним. У мене були будинок, машини,

– розповідає Дмитро Родов.

У середині 2000-х Дмитро розпочав свою кар'єру шеф-кухаря. Як один із найкращих студентів курсу був нагороджений поїздкою на стажування до Франції. Ще під час навчання стажувався у найкращих ресторанах на Манхеттені.

Працював безкоштовно, бо використовував всі можливості, щоб навчитися у хороших шефів. За словами Дмитра, у ресторанах не люблять навчати. Дають чистити цибулю або курку. Але йому пощастило.

Дмитро Родов, засновник ресторану "Дует" / Скриншот з відео

Перші спроби у ресторанному бізнесі були не надто вдалими. Дебютний заклад емігранта зруйнував ураган "Сенді". Другий ресторан, який Дмитро Родов відкрив на Манхеттені, перші кілька років успішно розвивався. Але Дмитру довелося його закрити після того, як власники приміщення вчергове дуже високо підняли орендну плату. Після цього Дмитро повернувся до дружини у Бруклін. І вони почали будувати власний ресторан.

Дружина Дмитра Даяна – кондитер. Вона відповідає за пекарню та десерти у ресторані. Дмитро – шеф-кухар та управитель закладом.

Ресторан тепер

Теперішній ресторан подружжя став дуже успішним. Він має 180 посадкових місць. Половина відвідувачів – американці. Інша половина – вихідці з колишнього СРСР.

Кухня закладу також дуже різноманітна. Кожного дня Дмитро намагається пропонувати відвідувачам щось нове.

У нього все добре. Просто шалено смачні бабусині котлети, борщ, уха, пиріжки. Він може і різні французькі страви робити. Він вміє все. Дуже талановита людина,

– говорить Ксенія, постійна клієнтка Дмитрового ресторану.

Ксенія, постійна відвідувачка ресторану "Дует" / Скриншот з відео

Сам Дмитро на запитання про те, яка його улюблена страва, відповідає, що любить домашню їжу: котлети та борщ. Проте, у кожній страві, переконаний він, головне – це подача.

Нещодавно Дмитро почав проводити у ресторані "секретні" вечері. Люди купують квитки по 160 доларів – та отримують 7 страв-сюрпризів. З кожною стравою шеф-кухар виходить і розповідає про неї. А на екрані телевізора у реальному часі показують, що він готує.

Ще Дмитро любить покращувати досить прості та відомі страви. Наприклад, тост з авокадо у закладі "Дует" має свої секрети. У ньому є сім компонентів: авокадо, помідори, оливки, оливкова олія, базилік, бурата і бальзамічний соус 25-річної витримки.

Правою рукою Дмитра Родова є киянка Олена. До приїзду у США вона була перукарем. У Нью-Йорку закінчила кулінарну школу. Працювала у кількох ресторанах, поки не познайомилася з Дмитром, з яким вони зійшлися кулінарними смаками. Каже, любов до смачної їжі їй прищепив тато. Його рецепти та секрети використовує вже готуючи українські страви для клієнтів ресторану "Дует".

Його борщі, його котлети та вареники, і все, що він робив – то було щось неймовірне. І я це все перетворила у свою роботу, свою мрію,

– ділиться Олена.

Олена, права рука Дмитра Родова / Скриншот з відео

Не зважаючи на те, що Дмитро все своє доросле життя провів у Нью-Йорку він не втрачає зв'язок з Україною. В Києві за його участі було відкрито багато ресторанів. Також він навідується в Україну, щоб проводити тут різноманітні майстер-класи.

Бізнес в часи пандемії

Пандемія, яка негативно вплинула на ресторанний бізнес Нью-Йорка, Дмитра та його заклад не зачепила. Він виграв тендер, який проводила влада міста, і перші кілька місяців локдауна персонал ресторану готував їжу для тих, хто був на передовій боротьби з коронавірусом.

Ми готували для 15 тисяч людей щоденно. Робили салати, котлети, м'ясо. Люди отримували сніданок, обід та вечерю,

– розказує Дмитро Родов.

За час пандемії Дмитро запатентував власний рецепт соусу для салатів. Очікує, що до кінця року його вже можна буде придбати у супермаркетах. Окрім того, у переліку нових проєктів і книга рецептів, що складатиметься з 5 томів. Також українець планує проводити кулінарні майстер-класи на ютубі.

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