Зараз Вікторія обіймає посаду Senior Legal Counsel у престижній компанії TransferGo. Про свій досвід вона залюбки розповіла в інтерв'ю для Закордон 24.

У Києві Вікторія Шульга здобула фах юриста у Міжнародному науково-технічному університеті. У Лондон потрапила саме завдяки скеруванню від цього вишу. Тоді, у 2002 році, студентів з робочою візою терміном на 6 місяців відправляли за кордон на сезонні роботи. Однак на Батьківщину з цієї практики Вікторія так і не повернулася.

Героїня статті влаштувалася офіціанткою у ресторан. У той період великі інвестиційні банки та юридичні компанії здавалися їй недосяжною мрією. Та вже через кілька років вона багатьом з них відмовлятиме на численні пропозиції щодо роботи.

Вікторія Шульга, Senior Legal Counsel компанії TransferGo / Фото Вікторія Шульга

Професійна реалізація

У Лондоні Вікторія підтвердила юридичний диплом, здобувши статус Bachelor of Law в University of Law, а також підвищила кваліфікацію, отримавши Post graduate degree in Law.

Британська освіта відкрила українці чимало можливостей: Вікторія почала професійну реалізацію у всесвітньовідомих юридичних компаніях і у таких масштабних банках, як Citi Bank і Barclays. Та коли почався локдаун, проєкт, на якому вона працювала у банку, призупинили. Вікторія вирішила шукати тимчасову роботу на невизначений період. При цьому планувала повернутися у банк, як тільки ситуація стабілізується.

Тож коли Вікторія отримала посаду у компанії TransferGo, яка займається міжнародними грошовими переказами, зокрема і з Європи в Україну, вона й не думала, що ця робота сподобається їй настільки, що доведеться відмовитися від пропозиції повернутися у банк. Про своє рішення Вікторія не шкодує.

Я почала працювати в TransferGo близько року тому і, звісно, були заманливі пропозиції від інших компаній. Але я не помилилася у виборі. Прекрасне керівництво, чудові колеги й великі перспективи – це все про TransferGo! Я й сама постійно користуюся послугами TransferGo і переказую кошти в Україну, оскільки там у мене залишилися мама і сестра з сім'єю,

– поділилася Вікторія Шульга.

У TransferGo Вікторія відповідає за усі контракти та дає кінцеве погодження перед підписанням договорів, а також допомагає відділу кадрів, оскільки має спеціальність з трудового права.

Умови роботи їй дуже сподобалися, зокрема можливість працювати з дому. Компанія цінує вклад кожного працівника, тож бути у команді TransferGo – комфортно і приємно, каже українка. Що найважливіше – тут реально стрімко розвиватися у кар'єрі. Перейти з Legal Counsel у Senior Legal Counsel Вікторії вдалося всього за кілька місяців.

Тут твій вклад цінують. Дякують за кожну зроблену справу. Якщо бачать твої здібності та старання, то всіляко заохочують,

– розповідає про роботу в TransferGo Вікторія Шульга.

Час поза роботою

Українка зауважила, що британці можуть позаздрити працьовитості українців, зате вміють добре відпочивати. Місцеві жителі люблять проводити позаробочі години у пабах. У четвер та п'ятницю люди раніше йдуть із роботи, щоб посидіти в якомусь закладі. Так заведено зустрічати вихідні. На період карантину ця традиція змінилась, але зараз активно повертається у суспільство.

У Вікторії є й багато інших захоплень. Вільний час вона, як правило, проводить із донькою. Сім'я полюбляє зимові види спорту, зокрема катання на ковзанах і лижах. А позаминулої зими Вікторія прилітала в Україну зі своїми лондонськими друзями. Компанія відпочивала на гірськолижному курорті "Плай". Британцям засніжені українські гори дуже сподобалися.