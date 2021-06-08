Ресторан украинца называется "Дуэт" . Там работает также и жена Дмитрия. Женщину зовут Дайана. Созвучные имена и совместная работа вдохновили супругов придумать такое название для их заведения.

Еще одна вдохновляющая история От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне

Начало пути к мечте

Свой иммигрантский путь Дмитрий Родов начинал с должности водителя такси. Но еще с детства он мечтал о карьере повара. Сначала украинец не мог себе позволить обучение в кулинарной школе. А когда финансовая ситуация наладилась, начал воплощать мечту в реальность.

Я, конечно, готовил дома. Учился у бабушки и дедушки. Но в 28 лет я все же решился пойти в школу. На тот момент я уже был финансово успешным. У меня были дом, машины,

– рассказывает Дмитрий Родов.

В середине 2000-х Дмитрий начал свою карьеру шеф-повара. Как один из лучших студентов курса был награжден поездкой на стажировку во Францию. Еще во время учебы стажировался в лучших ресторанах на Манхэттене.

Работал бесплатно, так как использовал все возможности, чтобы научиться в хороших шефов. По словам Дмитрия, в ресторанах не любят учить. Дают чистить лук или курицу. Но ему повезло.

Дмитрий Родов, основатель ресторана "Дуэт" / Скриншот с видео

Первые попытки в ресторанном бизнесе были не слишком удачными . Дебютное заведение эмигранта разрушил ураган "Сэнди". Второй ресторан, который Дмитрий Родов открыл на Манхэттене, первые несколько лет успешно развивался. Но Дмитрию пришлось его закрыть после того, как владельцы помещения в очередной раз очень высоко подняли арендную плату. После этого Дмитрий вернулся к жене в Бруклин. И они начали строить ресторан.

Жена Дмитрия Даяна – кондитер . Она отвечает за пекарню и десерты в ресторане. Дмитрий – шеф-повар и управляющий заведением.

Ресторан сейчас

Нынешний ресторан супругов стал очень успешным. Он имеет 180 посадочных мест. Половина посетителей – американцы. Другая половина – выходцы из бывшего СССР.

Кухня заведения также очень разнообразна. Каждый день Дмитрий пытается предлагать посетителям что-то новое.

У него все хорошо. Просто безумно вкусные бабушкины котлеты, борщ, уха, пирожки. Он может и различные французские блюда делать. Он умеет все. Очень талантливый человек,

– говорит Ксения, постоянная клиентка ресторана Дмитрия.

Ксения, постоянная посетительница ресторана "Дуэт" / Скриншот с видео

Сам Дмитрий на вопрос о том, какое его любимое блюдо, отвечает, что любит домашнюю еду: котлеты и борщ. Однако, в каждом блюде, убежден он, главное – это подача.

Недавно Дмитрий начал проводить в ресторане "секретные" ужина . Люди покупают билеты по 160 долларов – и получают 7 блюд-сюрпризов. С каждым блюдом шеф-повар выходит и рассказывает о нем. А на экране телевизора в реальном времени показывают, что он готовит.

Еще Дмитрий любит улучшать достаточно простые и известные блюда. Например, тост с авокадо в заведении "Дуэт" имеет свои секреты. В нем есть семь компонентов: авокадо, помидоры, оливки, оливковое масло, базилик, бурата и бальзамический соус 25-летней выдержки.

Правой рукой Дмитрия Родовая является киевлянка Елена . До приезда в США она была парикмахером. В Нью-Йорке закончила кулинарную школу. Работала в нескольких ресторанах, пока не познакомилась с Дмитрием, с которым они сошлись кулинарными вкусами. Говорит, любовь к вкусной еде ей привил папа. Его рецепты и секреты использует уже готовя украинские блюда для клиентов ресторана "Дуэт".

Его борщи, его котлеты и вареники, и все, что он делал – это было нечто невероятное. И я это все превратила в свою работу, свою мечту,

– делится Елена.

Елена, правая рука Дмитрия Родовая / Скриншот с видео

Несмотря на то, что Дмитрий всю свою взрослую жизнь провел в Нью-Йорке он не теряет связь с Украиной . В Киеве с его участием было открыто много ресторанов. Также он наведывается в Украину, чтобы проводить здесь различные мастер-классы.

Бизнес во времена пандемии

Пандемия негативно повлияла на ресторанный бизнес Нью-Йорка. Но Дмитрия и его заведение не задела. Он выиграл тендер , который проводили власти города, и первые несколько месяцев локдауна персонал ресторана готовил еду для тех, кто был на передовой борьбы с коронавирусом .

Мы готовили для 15 тысяч человек ежедневно. Делали салаты, котлеты, мясо. Люди получали завтрак, обед и ужин,

– рассказывает Дмитрий Родов.

За время пандемии Дмитрий запатентовал собственный рецепт соуса для салатов . Ожидает, что к концу года его уже можно будет приобрести в супермаркетах. Кроме того, в перечне новых проектов и книга рецептов, состоящая из 5 томов. Также украинец планирует проводить кулинарные мастер-классы на ютубе.