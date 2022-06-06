Як створити мобільний ключ eGovernmentu для оформлення соцвиплат у Чехії: покрокова інструкція

Чехія – одна з тих країн, яка допомагає біженцям з України фінансово. Розповідаємо, як налаштувати мобільний додаток від уряду, аби не стояти в чергах по грошову допомогу.

Так, Мобільний ключ електронного уряду (Mobilní klíč eGovernmentu) — це офіційний додаток у Чехії. Місцеві жителі його використовують для ідентифікації особи, для проведення різних операцій з документами та навіть для оформлення соціальних виплат. І це не повний перелік послуг програми.

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Ми ж сьогодні зупинимося на тому, як українцям отримати eGovernmentu. Це значно спростить процедуру виплати фінансової допомоги від держави громадянам України, які через війну опинилися в Чехії.

Як створити мобільний ключ eGovernmentu: алгоритм дій

Завантажте додаток на свій смартфон з Google Play чи Apple Store та створіть пароль.

Оберіть опцію "CHCI SI NA PRACOVISTI CZECH POINT ZRÍDIT ÚCET V NÁRODNÍM BODU S PRIHLASOVÁNÍM MOBILNÍM KLICEM".

Введіть свій чеський номер телефону. А коли на нього прийде код, введіть його у відповідне поле.

Збережіть QR-код, який з'явиться на екрані (можна зробити скріншот екрана).

Після цього потрібно звернутися до найближчого відділення Чеської пошти. Там знайдіть касу із логотипом Czech POINT та попросіть у працівника "Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, formulář ZR10".

Оператор Czech POINT підтвердить вашу особу за допомогою документів.

Крім цього, у відділені пошти вам потрібно буде вказати ідентифікаційний номер: 72054506, що належить "Адміністрації основних реєстрів – Správa základních registrů", дати згоду на одноразове або повторне надання даних (обирайте одноразову – jednorázový), а щодо обсягу переданих даних, то вкажіть всі – všechny. Також повідомте ідентифікаційний код, вказаний у мобільному додатку — над QR-кодом.

Далі уважно перевірте та підпишіть документ, який вам дасть оператор Czech POINT.

Після перевірки виберіть у додатку "Hotovo".

Зачекайте підтвердження і ваш Мобільний ключ eGovernment готовий.

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