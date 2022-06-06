Так, Мобильный ключ электронного правительства (Mobilní kľúč eGovernmentu) – это официальное приложение в Чехии. Местные жители используют его для идентификации лица, для проведения различных операций с документами и даже для оформления социальных выплат. И это не полный список услуг программы.

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Мы же сегодня остановимся на том, как украинцам получить eGovernment. Это значительно упростит процедуру выплаты финансовой помощи от государства гражданам Украины, которые из-за войны оказались в Чехии.

Как создать мобильный ключ eGovernmentu: алгоритм действий

Загрузите приложение на смартфон с Google Play или Apple Store и создайте пароль.

Выберите опцию "CHCI SI NA PRACOVISTI CZECH POINT ZRÍDIT ÚCET V NÁRODNÍМ BODU S ПРИХЛАСОВАНИЕМ MOBILНЫМ KLICEM".

Введите чешский номер телефона. Когда на него придет код, введите и его в соответствующее поле.

Сохраните QR-код, который появится на экране (можно сделать скриншот экрана).

После этого следует обратиться в ближайшее отделение Чешской почты. Там найдите кассу с логотипом Czech POINT и попросите у работника "Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, formulář ZR10".

"Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě, formulář ZR10". Оператор Czech POINT подтвердит ваше лицо с помощью документов.

Кроме этого, в отделении почты вам нужно будет указать идентификационный номер: 72054506, принадлежащий "Администрации основных реестров – Správa základních registrov", дать согласие на одноразовое или повторное предоставление данных (выбирайте одноразовое – jednorázový), а по объему передаваемых данных, то укажите все – všechny . Также сообщите идентификационный код, указанный в мобильном приложении – над QR-кодом.

všechny Далее внимательно проверьте и подпишите документ, который предоставит оператор Czech POINT.

После проверки выберите в приложении "Hotovo".

Подождите подтверждения и ваш Мобильный ключ eGovernment готов.