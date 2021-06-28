Дівчині подобається пізнавати мови. Каже, що кожну з вивчених любить по-своєму. За словами Марини Байчук, знання мов дарує їй задоволення та можливості.

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Головне – почати говорити

Коли подорожуєш з мовним багажем – відчуваєш себе вільно,

– говорить Марина Байчук.

Марина розповіла, як вчить іноземну мову. Спочатку вона опановує основні речі з граматики й напрацьовує запас слів. Далі шукає різні методи, щоб мову практикувати: менторство, тандем (тобто, можливість вивчати мову через спілкування з носієм мови), різні платформи, які українка регулярно переглядає.

До пандемії Марина вважала, що мову можна опанувати лише за допомогою живого спілкування. Так, вона багато спілкувалася з іноземцями. Наприклад, коли Марина була у Німеччині у 2018 році за програмою обміну студентами Erasmus, то багато говорила з місцевим жителем, на ім'я Гаральд. Пізніше він приїжджав до Кракова, де вони підтримували живе спілкування: відвідували культурні місця та спілкувалися на історичну тематику.

Марина розповіла, що до Кракова прибувають багато іноземців, адже місто є центром аутсорсингу в Європі. Сюди приїжджають студенти, здобувають освіту, а потім залишаються працювати. Тут теж живе чимало іноземців з Америки та Канади, які можуть допомогти з вивченням англійської.

Пандемія поміняла думку Марини про вивчення іноземних мов. Дівчина зауважила, що реально засвоювати та практикувати іноземну мову онлайн. Головне – підтримувати регулярну практику.

У соцмережах є багато спільнот для пошуку мовного тандему. Марина радить звернути на них увагу. Наприклад, у фейсбуці у спільноті Language Exchange Krakow вона познайомилася з дівчиною, з якою домовилася двічі на тиждень спілкуватися німецькою.

Перед тим, як зідзвонитися, дівчата надсилають одна одній відео на тему, яка може бути цікавою для обговорення. Вони дивляться його перед зустріччю, щоб ознайомитись зі словами й потім застосовувати їх, аби це було більш ефективно. Отже, за порадою Марини, для такого спілкування краще готувати теми наперед.

Треба помаленьку говорити. Це найголовніше. Це як в'язати: петля за петлею. Так само з мовою. Треба ж практикувати теорію, щоб голова та язик звикали. Важливо багато писати, слухати носіїв,

– зазначає Марина Байчук.

Марина Байчук / Фото UAinKRAKOW

Корисні інтернет-ресурси

Не зайвим при вивченні іноземної мови буде звернути увагу на онлайн-ресурси. До того ж багато з них є безкоштовними.

Коли Марина Байчук почала вивчати іспанську, то використовувала платформу edX, де можна безплатно пройти курси, розроблені університетом з Валенсії. Також за допомогою платформи можна скласти іспит і отримати сертифікат про певний рівень володіння мовою, але ця послуга є платною.

Також важливо слухати мову. Тут українка може дати таку пораду: Easy German, Easy Spanish, Easy English – це канали на ютубі, де носії знімають відео з транскрипціями внизу.

Ти чуєш граматику, слова, вирази, сленг. Найважливіше – це сленг, ніде ж не вивчиш його, в жодній книжці,

– ділиться Марина Байчук.

Поліглоти, каже Марина, також часто говорять самі з собою тією мовою, яку зараз вивчають. Бо дуже важливо придумати креативний спосіб вивчення мови, який дозволить підтримувати інтерес.

На думку Марина Байчук, знання іноземних мов розширює кругозір та дарує багато переваг. Наприклад, дівчина переконалась, що у Кракові володіння німецькою дає великі можливості на ринку праці.

Марина Байчук радить до перегляду ютуб-канал Easy English: дивиться відео