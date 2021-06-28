Девушке нравится познавать языки. Говорит, что каждый из изученных любит по-своему. По словам Марины Байчук, знание языков дарит ей удовольствие и возможности.

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Главное – начать говорить

Когда путешествуешь с языковым багажом – чувствуешь себя свободно,

– говорит Марина Байчук.

Марина рассказала, как учит иностранный язык. Сначала она познает основные вещи по грамматике и нарабатывает запас слов . Далее ищет различные методы, чтобы практиковать язык : менторство, тандем (возможность изучать язык через общение с носителем языка), различные платформы, которые украинка регулярно просматривает.

До пандемии Марина считала, что язык можно освоить только с помощью живого общения. П оэтому она много общалась с иностранцами . Например, когда Марина была в Германии в 2018 году по программе обмена студентами Erasmus, то много говорила с местным жителем по имени Гаральд. Позже он приезжал в Краков, где они поддерживали живое общение: посещали культурные места и общались на историческую тематику.

Марина рассказала, что в Краков прибывают много иностранцев, ведь город является центром аутсорсинга в Европе. Сюда приезжают студенты, получают образование, а потом остаются работать. Здесь тоже живет немало иностранцев из Америки и Канады, которые могут помочь с изучением английского.

Пандемия поменяла мнения Марины об изучении иностранных языков. Девушка заметила, что реально усваивать и практиковать иностранный язык онлайн. Главное – поддерживать регулярную практику.

В соцсетях есть много сообществ для поиска языкового тандема . Марина советует обратить на них внимание. Например, в фейсбуке в сообществе Language Exchange Krakow она познакомилась с девушкой, с которой договорилась дважды в неделю общаться на немецком.

Перед тем, как созвониться, девушки присылают друг другу видео на тему, которая может быть интересной для обсуждения. Они смотрят его перед встречей, чтобы ознакомиться со словами и затем применять их, чтобы это было более эффективно. Итак, по совету Марины, для такого общения лучше готовить темы заранее.

Надо потихоньку говорить. Это самое главное. Это как вязать: петля за петлей. Так же с языком. Надо же практиковать теорию, чтобы голова и язык привыкали. Важно много писать, слушать носителей,

– отмечает Марина Байчук.

Марина Байчук / Фото UAinKRAKOW

Полезные интернет-ресурсы

Не лишним при изучении иностранного языка будет обратить внимание на онлайн-ресурсы. К тому же многие из них являются бесплатными.

Когда Марина Байчук начала изучать испанский, то использовала платформу edX , где можно бесплатно пройти курсы, разработанные университетом из Валенсии. Также с помощью платформы можно сдать экзамен и получить сертификат об определенном уровне владения языком, но эта услуга является платной.

Также важно слушать речь . Здесь украинка может дать такой совет: Easy German , Easy Spanish , Easy English – это каналы на ютубе, где носители снимают видео с транскрипциями внизу.

Ты слышишь грамматику, слова, выражения, сленг. Самое важное – это сленг, нигде ведь не выучишь его, в ни одной книге,

– делится Марина Байчук.

Полиглоты, говорит Марина, также часто говорят сами с собой на том языке, который сейчас изучают. Потому что очень важно придумать креативный способ изучения языка, который позволит поддерживать интерес.

По мнению Марина Байчук, знание иностранных языков расширяет кругозор и дарит много преимуществ. Например, девушка убедилась, что в Кракове владение немецким дает большие возможности на рынке труда.

Марина Байчук советует к просмотру ютуб-канал Easy English: смотрите видео