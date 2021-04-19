Як Сандра Буллок деруни їла: шеф культового ресторану в США з України

Дмитро Марценюк уже сім років працює в одному з найстаріших українських ресторанів США "Веселка". Заклад розташований у самісінькому центрі Нью-Йорка, на Мангеттені.

У меню ресторану є кілька варіантів борщу, а також 10 видів вареників. Заснована "Веселка" була ще у 1954 році. За роки шефування Дмитро частував українськими стравами Сандру Буллок, Кіану Рівза, Маколея Калкіна, Деніела Крейга та багатьох інших зірок американського шоубізнесу.

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Як Дмитро Марценюк став шефом

Вибір професії кухаря спершу був не свідомим. Студент з Вінниччини Дмитро Марценюк вступив на міжнародні економічні відносини до Київського університету туризму, економіки і права.

Там він познайомився зі своїм одногрупником Євгеном Клопотенком, сьогодні вже відомим українським кулінарним експертом та шеф-кухарем. Обидва студенти-міжнародники після випуску почали займатися кулінарією.

Євген Клопотенко сьогодні називає Дмитра амбасадором українського борщу в Сполучених Штатах Америки.

Євген Клопотенко та Дмитро Марценюк / Фото з інстаграм-сторінки chefdimamartseniuk

Дмитро розповідає, що перші кроки до професійної кухні розпочалися ще під час навчання та життя у гуртожитку.

Перший досвід на кухні – це коли я варив рис. Висипав цілу пачку крупи в каструлю, він розварювався і збільшувався в об'ємі, а я мусив відкидати і відкидати,

– згадує Марценюк.

Попри те, що хлопець зараз живе у Нью-Йорку, найкращі гастрономічні спогади у нього саме з України. Він називає борщ магічною стравою, адже у кожного він завжди виходить іншим, своїм.

Перша поїздка до США

Вперше до Сполучених Штатів Дмитро поїхав ще студентом, в період літніх канікул, щоб підтягнути знання англійської мови.

Тоді він знайшов роботу у літньому таборі на кухні і за три місяці навчився готувати на 250 людей.

Коли юнаку вдалося продовжити візу, то й роботу він вирішив шукати в Іст-Віллиджі, українському мікрорайоні на Мангеттені.

Ще близько 30 років тому 70 відсотків мешканців району були українцями, але зараз їх набагато менше, хоча безліч заснованих ними установ залишилися:

церква;

інститут;

школа;

банк;

музей;

Український дім тощо.

Як Дмитро потрапив на роботу у "Веселку" і став шефом

У найрейтинговішому українському ресторані "Веселка" вакансій не було, але власник-американець все одно взяв Дмитра на роботу.

Спершу хлопець працював на заготівлі, за 2 роки набрався досвіду на всіх процесах кухні, а через 4 роки отримав документи та пішов навчатися в одну з найкращих кулінарних шкіл Нью-Йорка.

На свій випускний Дмитро отримав посаду шефа у "Веселці".

7 років я працюю шефом, управляю всіма процесами та величезним колективом, маю досвід та зв'язки. Наш ресторан пережив 11 вересня, кілька потопів і коронавірус,

– розповідає Дмитро.

Що готують у ресторані

Бестселером ресторану "Веселка", за словами Дмитра, є вареники. Щодня кухарі ліплять та продають їх від 2 до 4 тисяч штук.

Як у "Веселці" ліплять вареники / Фото з інстаграм-сторінки chefdimamartseniuk

У США вареники варять або ж смажать у фритюрі. У щоденному меню є 7 видів цієї страви, а ще 3 – із сезонними начинками. Найпопулярнішими є:

з картоплею;

з м'ясом;

з картоплею, капустою та грибами;

з козячим сиром та руколою;

солодкі з сиром та вишнею.

Окрім цього, щотижня ресторан продає близько 500 – 600 літрів українського борщу. Дмитро готує пісні, різдвяні та холодні варіації цієї страви.

90 відсотків відвідувачів "Веселки" є американцями, а українців приходить не так вже й багато – 2 – 3 відсотки у будні дні та 7 – 8 відсотків на вихідних.

Як Сандра Буллок деруни їла

У "Веселці" знімають дуже багато американських фільмів. Хоча ресторан і не розташований у туристичному чи історичному районі міста, приміщення часто винаймають за шалені гроші.

Востаннє тут знімали "Вісім подруг Оушена" з Сандрою Буллок та Кейт Бланшет.

На столі були 3 страви – млинці з сиром, деруни та вареники. За сценарієм героїня Буллок розмовляє та їсть. Були десятки дублів, і в кожному вона з'їдала шматочок страви. На фінальному дублі вона з'їла вже цілу порцію дерунів,

– розповідає Дмитро.

Місцеві актори та журналісти також приходять до ресторану просто поїсти, поза робочим часом та без камер.

Готові вареники у "Веселці" / Фото з інстаграм-сторінки chefdimamartseniuk