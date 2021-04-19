Дмитрий Марценюк уже семь лет работает в одном из старейших украинских ресторанов США "Веселка". Заведение расположено в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене.

В меню ресторана есть несколько вариантов борща, а также 10 видов вареников. Основана "Веселка" была еще в 1954 году. За годы шефования Дмитрий угощал украинскими блюдами Сандру Буллок, Киану Ривза, Маколея Калкина, Дэниела Крейга и многих других звезд американского шоубизнеса.

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Как Дмитрий Марценюк стал шефом

Выбор профессии повара сначала была не сознательным. Студент из Винницкой области Дмитрий Марценюк поступил на международные экономические отношения в Киевский университет туризма, экономики и права.

Там он познакомился со своим одногруппником Евгением Клопотенко, сегодня уже известным украинским кулинарным экспертом и шеф-поваром. Оба студенты-международники после выпуска начали заниматься кулинарией.

Евгений Клопотенко сегодня называет Дмитрия послом украинского борща в США.

Евгений Клопотенко и Дмитрий Марценюк / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk

Дмитрий рассказывает, что его первые шаги к профессиональной кухни начались еще во время учебы и жизни в общежитии.

Первый опыт на кухне – это когда я варил рис. Высыпал целую пачку крупы в кастрюлю, он разваривался и увеличивался в объеме, а я должен был откидывать и откидывать,

– вспоминает Марценюк.

Несмотря на то, что парень сейчас живет в Нью-Йорке, лучшие гастрономические воспоминания у него именно из Украины. Он называет борщ магическим блюдом, ведь у каждого он всегда выходит по-другому, своим.

Первая поездка в США

Впервые в США Дмитрий поехал еще студентом, в период летних каникул, чтобы подтянуть знания английского языка.

Тогда он нашел работу в летнем лагере на кухне и за три месяца научился готовить на 250 человек.

Когда юноше удалось продлить визу, то и работу он решил искать в Ист-Виллидже, украинском микрорайоне на Манхэттене.

Еще около 30 лет назад 70 процентов жителей района были украинцами, но сейчас их намного меньше, хотя множество основанных ими учреждений остались:

церковь;

институт;

школа;

банк;

музей;

Украинский дом и т.д.

Как Дмитрий попал на работу в "Веселку" и стал шефом

В рейтинговом украинском ресторане "Веселка" вакансий не было, но владелец-американец все равно взял Дмитрия на работу.

Сначала парень работал на заготовках, за 2 года набрался опыта на всех процессах кухни, а через 4 года получил документы и пошел учиться в одну из лучших кулинарных школ Нью-Йорка.

На свой выпускной Дмитрий получил должность шефа в "Веселке".

7 лет я работаю шефом, управляю всеми процессами и огромным коллективом, имею опыт и связи. Наш ресторан пережил 11 сентября, несколько потопов и коронавирус,

– рассказывает Дмитрий.

Что готовят в ресторане

Бестселлером ресторана "Веселка", по словам Дмитрия, есть вареники. Ежедневно повара лепят и продают их от 2 до 4 тысяч штук.

Как в "Веселке" лепят вареники / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk

В США вареники варят или жарят во фритюре. В ежедневном меню есть 7 видов этого блюда, а еще 3 – с сезонными начинками. Самыми популярными являются:

с картофелем;

с мясом;

с картофелем, капустой и грибами;

с козьим сыром и рукколой;

сладкие с творогом и вишней.

Кроме этого, еженедельно ресторан продает около 500 – 600 литров украинского борща. Дмитрий готовит постные, рождественские и холодные вариации этого блюда.

90 процентов посетителей "Веселки" являются американцами, а украинцев приходит не так уж и много – 2 – 3 процента в будние дни и 7 – 8 процентов на выходных.

Как Сандра Буллок драники ела

В "Веселке" снимают очень много американских фильмов. Хотя ресторан и не расположен в туристическом или историческом районе города, помещение часто арендуют за баснословные деньги.

Последний раз снимали "Восемь подруг Оушена" с Сандрой Буллок и Кейт Бланшет.

На столе были 3 блюда – блины с творогом, драники и вареники. По сценарию героиня Буллок говорит и ест. Были десятки дублей, и в каждом она съедала кусочек блюда. На финальном дубле она съела уже целую порцию драников,

– рассказывает Дмитрий.

Местные актеры и журналисты также приходят в ресторан просто поесть, вне рабочего времени и без камер.

Готовые вареники в "Веселке" / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk