Как Сандра Буллок драники ела: шеф культового ресторана в США из Украины
Дмитрий Марценюк уже семь лет работает в одном из старейших украинских ресторанов США "Веселка". Заведение расположено в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене.
Источник:BBC
В меню ресторана есть несколько вариантов борща, а также 10 видов вареников. Основана "Веселка" была еще в 1954 году. За годы шефования Дмитрий угощал украинскими блюдами Сандру Буллок, Киану Ривза, Маколея Калкина, Дэниела Крейга и многих других звезд американского шоубизнеса.
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Как Дмитрий Марценюк стал шефом
Выбор профессии повара сначала была не сознательным. Студент из Винницкой области Дмитрий Марценюк поступил на международные экономические отношения в Киевский университет туризма, экономики и права.
Там он познакомился со своим одногруппником Евгением Клопотенко, сегодня уже известным украинским кулинарным экспертом и шеф-поваром. Оба студенты-международники после выпуска начали заниматься кулинарией.
Евгений Клопотенко сегодня называет Дмитрия послом украинского борща в США.
Евгений Клопотенко и Дмитрий Марценюк / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk
Дмитрий рассказывает, что его первые шаги к профессиональной кухни начались еще во время учебы и жизни в общежитии.
Первый опыт на кухне – это когда я варил рис. Высыпал целую пачку крупы в кастрюлю, он разваривался и увеличивался в объеме, а я должен был откидывать и откидывать,
– вспоминает Марценюк.
Несмотря на то, что парень сейчас живет в Нью-Йорке, лучшие гастрономические воспоминания у него именно из Украины. Он называет борщ магическим блюдом, ведь у каждого он всегда выходит по-другому, своим.
Первая поездка в США
Впервые в США Дмитрий поехал еще студентом, в период летних каникул, чтобы подтянуть знания английского языка.
Тогда он нашел работу в летнем лагере на кухне и за три месяца научился готовить на 250 человек.
Когда юноше удалось продлить визу, то и работу он решил искать в Ист-Виллидже, украинском микрорайоне на Манхэттене.
Еще около 30 лет назад 70 процентов жителей района были украинцами, но сейчас их намного меньше, хотя множество основанных ими учреждений остались:
- церковь;
- институт;
- школа;
- банк;
- музей;
- Украинский дом и т.д.
Как Дмитрий попал на работу в "Веселку" и стал шефом
В рейтинговом украинском ресторане "Веселка" вакансий не было, но владелец-американец все равно взял Дмитрия на работу.
Сначала парень работал на заготовках, за 2 года набрался опыта на всех процессах кухни, а через 4 года получил документы и пошел учиться в одну из лучших кулинарных школ Нью-Йорка.
На свой выпускной Дмитрий получил должность шефа в "Веселке".
7 лет я работаю шефом, управляю всеми процессами и огромным коллективом, имею опыт и связи. Наш ресторан пережил 11 сентября, несколько потопов и коронавирус,
– рассказывает Дмитрий.
Что готовят в ресторане
Бестселлером ресторана "Веселка", по словам Дмитрия, есть вареники. Ежедневно повара лепят и продают их от 2 до 4 тысяч штук.
Как в "Веселке" лепят вареники / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk
В США вареники варят или жарят во фритюре. В ежедневном меню есть 7 видов этого блюда, а еще 3 – с сезонными начинками. Самыми популярными являются:
- с картофелем;
- с мясом;
- с картофелем, капустой и грибами;
- с козьим сыром и рукколой;
- сладкие с творогом и вишней.
Кроме этого, еженедельно ресторан продает около 500 – 600 литров украинского борща. Дмитрий готовит постные, рождественские и холодные вариации этого блюда.
90 процентов посетителей "Веселки" являются американцами, а украинцев приходит не так уж и много – 2 – 3 процента в будние дни и 7 – 8 процентов на выходных.
Как Сандра Буллок драники ела
В "Веселке" снимают очень много американских фильмов. Хотя ресторан и не расположен в туристическом или историческом районе города, помещение часто арендуют за баснословные деньги.
Последний раз снимали "Восемь подруг Оушена" с Сандрой Буллок и Кейт Бланшет.
На столе были 3 блюда – блины с творогом, драники и вареники. По сценарию героиня Буллок говорит и ест. Были десятки дублей, и в каждом она съедала кусочек блюда. На финальном дубле она съела уже целую порцию драников,
– рассказывает Дмитрий.
Местные актеры и журналисты также приходят в ресторан просто поесть, вне рабочего времени и без камер.
Готовые вареники в "Веселке" / Фото с инстаграм-страницы chefdimamartseniuk
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