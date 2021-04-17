Таша та Алекс з Кропивницького переїхали до Праги у 2017 році. Попри пандемію коронавірусу, подружжя закінчує ремонт приміщення, щоб відкрити заклад автентичної української кухні.

Алексу запропонували тут цікавий проєкт у галузі ІТ, тому вони з дружиною і вирішили емігрувати з України. За час життя та роботи у Празі, подружжя неодноразово приймало у своєму домі гостей з різних країн та частувало їх українськими смаколиками.

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Як виникла ідея відкрити заклад

У Чехії дуже популярними є "polevkarna" (супівниці) – заклади, у яких подають перші страви. Подружжя надихнув такий формат, і оскільки іноземним гостям завжди подобався Ташин борщ, вони вирішили відкрити свою "борщарню".

Український борщ ідеально вписується у такий формат з невичерпною кількістю варіацій – червоний, зелений, пісний з чорносливом та білими грибами,

– розповідає Алекс.

В меню окрім 3 видів борщу подружжя планує додати й кілька інших традиційних українських страв:

пиріжки;

голубці;

вареники.

З напоїв буде квас і крафтове пиво з Чехії та України, а також узвар.

Алекс та Таша наголошують, що подача страв та інтер'єр закладу будуть сучасними, без жодних глечиків, вишитих рушників чи шаровар.

Як подаватимуть страви в українському закладі в Празі / Фото "Портал українців Чехії"

На якій стадії відкриття закладу

Приміщення для майбутнього бістро подружжя знайшло у центральному районі Праги – Виногради. Для гостей це буде ідеальною локацією, однак саме приміщення було дуже занедбане та потребувало капітального ремонту.

Таша та Алекс уже майже повністю обладнали кухню майбутнього закладу, зробили ремонт вбиральні, змінили електрику та водопровід.

Окрім цього, до створення затишку у бістро подружжя залучило талановиту українську художницю.

Приміщення кухні до та після ремонту / Фото "Портал українців Чехії"

Що ще залишилося зробити

Подружжя наперед прорахувало свої можливості та розуміло, що зробити із занедбаного приміщення затишне бістро буде складно.

Після двох місяців ремонту вони вирішили, що можуть залучитися фінансовою підтримкою усіх небайдужих. Таша та Алекс започаткували краудфандингову компанію зі збору коштів для майбутнього українського закладу.

Наразі залишилося знайти гроші на таке:

нова проводка для хорошої вентиляції – 150 000 крон (4 400 євро);

придбати вентилятори та поглиначі шуму – 140 000 крон (5 400 євро);

ремонт головної зали – до 220 000 крон (8 500 євро);

заміна вивіски та вхідних дверей – 65 000 крон (2 500 євро);

холодильні камери та конвекторна піч – до 160 000 крон (6 200 євро).

Хоча подружжя і не є рестораторами, адже Алекс працює у галузі ІТ, а Таша колись займалася менеджментом та продажами, вони все одно впевнені в успіху свого задуму.

Пандемія скоро закінчиться, а якщо й ні – багато чеських плевкарень успішно працюють на виніс. Ми не люксовий ресторан, ми – гнучкі та цілком готові до викликів ковідної ситуації. Також ми знаємо, що зможемо приготувати борщ краще, ніж він представлений на ринку!

– наголошує Таша.

Подружжя біля свого майбутнього закладу / Фото "Портал українців Чехії"