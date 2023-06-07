Тепер у Польщі стало більше українських жінок, а серед біженців людей з вищою освітою набагато більше, ніж серед довоєнних мігрантів. Про це свідчать результати дослідження "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", проведеного Міграційною платформою EWL.

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Експерти дослідили портрет українців, які перебували у Польщі до повномасштабного вторгнення, а також тих українців, які вимушено приїхали до Польщі через російську агресію після 24 лютого 2022 року. Відповіді порівняли із результатами свого дослідження планів і намірів українців у 2021 році.

Значна перевага жінок і молоді

Так, результати свідчать, що порівняно з 2021 роком у Польщі майже вдвічі зменшилася частка чоловіків з України (із 57% до 31%). Натомість жінок стало суттєво більше – 67%. Це пояснюється тим, що 92% воєнних біженців, які приїхали до Польщі, становлять жінки.

Зараз більшість українців у Польщі – це жінки з дітьми, які часто працюють нижче кваліфікації. Гірше знання польської мови й труднощі з адаптацією до нових умов життя та роботи є викликом для багатьох мігрантів-біженців у Польщі, а також для польських роботодавців,

– звертає увагу голова правління платформи EWL Анджей Коркус.

Дані дослідження свідчать, що протягом півтора року змінився і віковий склад дорослих українців у Польщі. Це переважно молоді люди, майже половина з яких (49%) молодші за 36 років. Зросла кількість українців у віці 18 – 25 років (23% у 2023 році проти 16% у 2021 році), а старших за 45 років — зменшилася (12% у 2023 році проти 23% у 2021 році).

Найбільше українських громадян приїхало до Польщі з півночі України – 35%. У 2021 році вихідців з північного регіону було 27%.

Як в Польщі ставляться до українців / Фото Максима Войка

Високий рівень професійної активізації

Переважна більшість, аж 78% громадян України, які проживають у Польщі, працевлаштувалися. Враховуючи значну частку біженців війни в цій групі, показник слід вважати надзвичайно високим. Серед довоєнних мігрантів працевлаштовані 83% людей, серед біженців – 71%.

Це пов'язано з набутим раніше досвідом роботи в Польщі та міцнішою позицією довоєнних мігрантів на польському ринку праці.

Польща впоралася з професійною активізацією біженців. Стали можливі швидкі та ефективні дії завдяки децентралізації допомоги, а також реалізації державних програм фінансової підтримки організацій і компаній. Такий високий відсоток працевлаштування також значною мірою пов'язаний із бажанням самих українців працювати,

– вважає директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Також значною мірою вплинув т.зв. "спеціальний закон", який дав змогу громадянам України перебувати та працювати в Польщі на більш вигідних умовах — за спрощеною системою працевлаштування без отримання спеціальних дозволів на роботу.

Гірше знання польської мови і освіта

Згідно з дослідженням, серед біженців – більше громадян України з вищою та незакінченою вищою освітою (69%), ніж серед довоєнних мігрантів (46%). Причиною є, зокрема, передвоєнний попит польської економіки на працівників професій із професійно-технічною освітою та зовсім інший тип міграції, зумовлений війною в Україні.

Між тим, біженці "розбавили" групу людей, які володіють польською мовою, бо не вивчали її перед приїздом у цю країну. Якщо у 2021 році 46% українців у Польщі добре та дуже добре знали польську мову, то зараз таких 35%. При цьому лише 14% біженців кажуть, що володіють польською мовою на як мінімум доброму рівні. Тоді як половина довоєнних мігрантів (49%) добре знають мову.