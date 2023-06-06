Річ у тім, що нерідко поляки не хочуть здавати квартири українцям. Організація Amnesty International провела дослідження щодо цього, й опублікувала результати.

Читайте також Народження дитини у Польщі: як оформити документи на малюка

Проблеми українців з орендою житла в Польщі: що відомо

Під час моніторингу експерти неодноразово отримували повідомлення про небажання місцевих жителів здавати в оренду житло біженцям з України. Причиною часто є переконання, що у разі несплати таких осіб не буде можливості виселити. Натомість в організації спростовують це стереотипне уявлення винятково до українців.

Якщо йдеться про платну оренду, то правила для біженців з України такі ж, як і у випадку польських орендарів. При укладенні договору оренди виселяти людину, яка самостійно виховує дитину, вагітну або людину з інвалідністю є порушенням умов договору оренди житла. Потрібна тільки ухвала суду,

– пояснюють правозахисники.

В Amnesty International також відзначають зловживання власників житла, які здають його біженцям з України. Серед них:

немає письмових договорів, лише усні;

часто є відкриті порушення закону власниками, які заходять у ці квартири, коли не повинні входити;

залякування українців про виселення, в іншому разі – протягом місяця підвищать орендну платню.

Відповідно до закону про допомогу біженцям з України, втікачі від війни не зобов'язані вказувати в договорі оренди адресу, де вони могли б проживати у разі примусового виселення через несплату.

За даними Amnesty International, найбільші проблеми з орендою житла в Польщі мають одинокі матері з дітьми, особи старшого віку та люди з інвалідністю, а також біженці ромського походження.

За рік кількість українців з дітьми в Польщі зросла вп'ятеро

Половина українських громадян, які проживають у Польщі вже понад рік через війну, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років. За рік відсоток українців з дітьми зріс вп'ятеро.

Якщо у 2021 році таких було 11%, то у 2023 – 50%. При цьому до Польщі з дітьми приїхали не лише воєнні біженці (66%), а й економічні мігранти (40%).