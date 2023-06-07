Теперь в Польше стало больше украинских женщин, а среди беженцев людей с высшим образованием гораздо больше, чем среди довоенных мигрантов. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы", проведенного Миграционной платформой EWL.

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Эксперты исследовали портрет украинцев, находившихся в Польше до полномасштабного вторжения, а также украинцев, вынужденно приехавших в Польшу из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Ответы сравнили с результатами своего исследования планов и намерений украинцев в 2021 году.

Значительное преимущество женщин и молодежи

Так, результаты свидетельствуют, что по сравнению с 2021 годом в Польше почти вдвое уменьшилась доля мужчин из Украины (с 57% до 31%). Женщин стало существенно больше – 67%. Это объясняется тем, что 92% приехавших в Польшу военных беженцев составляют женщины.

Сейчас большинство украинцев в Польше – это женщины с детьми, часто работающие ниже квалификации. Худшее знание польского языка и трудности с адаптацией к новым условиям жизни и работы являются вызовом для многих мигрантов-беженцев в Польше, а также для польских работодателей,

– обращает внимание председатель правления платформы EWL Анджей Коркус.

Данные исследования свидетельствуют, что в течение полутора лет изменился возрастной состав взрослых украинцев в Польше. Это преимущественно молодые люди, почти половина из которых (49%) моложе 36 лет. Выросло количество украинцев в возрасте 18 – 25 лет (23% в 2023 году против 16% в 2021 году), а старше 45 лет – уменьшилось (12% в 2023 году против 23% в 2021 году).

Больше всего украинских граждан приехало в Польшу с севера Украины – 35%. В 2021 году выходцев из северного региона было 27%.

Как в Польше относятся к украинцам / Фото Максима Войко

Высокий уровень профессиональной активизации

Подавляющее большинство, 78% граждан Украины, проживающих в Польше, трудоустроились. Учитывая значительную часть беженцев войны в этой группе, показатель следует считать чрезвычайно высоким. Среди довоенных мигрантов трудоустроено 83% человек, среди беженцев – 71%.

Это связано с приобретенным ранее опытом работы в Польше и более крепкой позицией довоенных мигрантов на польском рынке труда.

Польша справилась с профессиональной активизацией беженцев. Были возможны быстрые и эффективные действия благодаря децентрализации помощи, а также реализации государственных программ финансовой поддержки организаций и компаний. Такой высокий процент трудоустройства также в значительной степени связан с желанием самих украинцев работать,

– считает директор департамента международной рекрутации EWL Марцин Колодзейчик.

Также в значительной степени повлиял на т.н. "специальный закон", позволивший гражданам Украины находиться и работать в Польше на более выгодных условиях – по упрощенной системе трудоустройства без получения специальных разрешений на работу.

Худшее знание польского языка и образование

Согласно исследованию, среди беженцев больше граждан Украины с высшим и незаконченным высшим образованием (69%), чем среди довоенных мигрантов (46%). Причиной, в частности, предвоенный спрос польской экономики на работников профессий с профессионально-техническим образованием и совсем другой тип миграции, обусловленный войной в Украине.

Между тем, беженцы "разбавили" группу людей, владеющих польским языком, потому что не изучали его перед приездом в эту страну. Если в 2021 году 46% украинцев в Польше хорошо знали польский язык, то сейчас таких 35%. При этом только 14% беженцев говорят, что владеют польским языком на как минимум хорошем уровне. В то время как половина довоенных мигрантов (49%) хорошо знают язык.