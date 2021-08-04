Провідати родичів в Італії з біометричним паспортом: що варто знати
Джерело:Українська Газета. ІТ
Італійський уряд дозволив українцям приїжджати до Італії. Тож з 31 липня громадяни України можуть відправлятися туди на основі біометричного паспорта. Але є нюанси.
В'їзд українцям дозволили насамперед з туристичною метою. Водночас для іммігрантів, які перебувають в Італії, зняли необхідність виготовляти запрошення своїм українським родичам, які мають намір їх навідати.
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Як приїхати до Італії по біометричному паспорту
Українці, які планують приїхати до Італії по біометричному паспорту повинні мати такі документи:
- довідку, яка підтверджує негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19 (потрібно зробити тест не раніше як за 72 години до поїздки);
- Passenger Locator Form (онлайн-форма санітарного контролю).
Після перетину італійського кордону українці зобов'язані пройти самоізоляцію протягом п'яти днів. Після цього потрібно зробити повторний тест на коронавірус.
Звісно, ця процедура є важчою, ніж у більшості інших країн, які вимагають лише негативний ПЛР-тест або довідку про вакцинацію. Та українців радує сама можливість поїхати до Італії. Тим паче якщо там проживають їхні рідні.
Навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії,
– висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері.
Повний текст постанови уряду Італії є доволі великим. Він займає 9 сторінок тексту. Ознайомитися з написаним можна за посиланням.