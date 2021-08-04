Въезд украинцам позволили прежде всего с туристической целью. В то же время для иммигрантов, которые находятся в Италии, сняли необходимость изготавливать приглашения своим украинским родственникам , которые намерены их навестить.

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Как приехать в Италию по биометрическому паспорту

Украинцы, которые планируют приехать в Италию по биометрическому паспорту должны иметь такие документы :

справку, подтверждающую отрицательный результат молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19 (нужно сделать тест не ранее чем за 72 часа до поездки)

Passenger Locator Form (онлайн-форма санитарного контроля). После пересечения итальянской границы украинцы обязаны пройти самоизоляцию в течение пяти дней . После этого нужно сделать повторный тест на коронавирус . Конечно, эта процедура тяжелее, чем в большинстве других стран, которые требуют только отрицательный ПЦР-тест или справку о вакцинации. Но украинцев радует сама возможность поехать в Италию. Тем более если там проживают их родственники. Даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии,

– высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере. Полный текст постановления правительства Италии достаточно велик. Он занимает 9 страниц текста. Ознакомиться с написанным можно по ссылке.