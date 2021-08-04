В'їзд українцям дозволили насамперед з туристичною метою. Водночас для іммігрантів, які перебувають в Італії, зняли необхідність виготовляти запрошення своїм українським родичам, які мають намір їх навідати.

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Як приїхати до Італії по біометричному паспорту

Українці, які планують приїхати до Італії по біометричному паспорту повинні мати такі документи:

довідку, яка підтверджує негативний результат молекулярного або експрес-тестування на COVID-19 (потрібно зробити тест не раніше як за 72 години до поїздки);

Passenger Locator Form (онлайн-форма санітарного контролю). Після перетину італійського кордону українці зобов'язані пройти самоізоляцію протягом п'яти днів. Після цього потрібно зробити повторний тест на коронавірус. Звісно, ця процедура є важчою, ніж у більшості інших країн, які вимагають лише негативний ПЛР-тест або довідку про вакцинацію. Та українців радує сама можливість поїхати до Італії. Тим паче якщо там проживають їхні рідні. Навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії,

– висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері. Повний текст постанови уряду Італії є доволі великим. Він займає 9 сторінок тексту. Ознайомитися з написаним можна за посиланням.

Нагадуємо, що днями ми також пояснювали, як отримати " зелений паспорт" в Італії. Він може бути як у паперовому, так і в електронному форматі.